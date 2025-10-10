da li ste znali

da li ste znali

žena se budi ujutru s elanom i razmačinje zavese

Slušaj vest

Tokom hladnijih meseci mnogi traže načine kako da zadrže toplotu u svom domu na efikasniji i jeftiniji način.

Stručnjaci preporučuju da se temperatura u domu održava između 18°C i 21°C kako bi prostor bio komforan, ali toplina često brzo nestaje — kroz promaju u okvirima prozora, zidove ili vrata.

Električar Dejvid Milošev iz kompanije Fantastic Services otkrio je za Daily Express nekoliko praktičnih rešenja koja svako može da primeni kod kuće.

Foto: Kurir Televizija

Iskoristite sunčevu toplotu uz pomoć zavesa i roletni

Jedan od najjednostavnijih trikova ne zahteva ni struju, ni ulaganja — a može napraviti veliku razliku.

„Držite roletne i zavese otvorene tokom dana kada sunce sija, a zatvorite ih čim počne da zalazi. Na taj način dozvoljavate sunčevim zracima da prirodno ugreju vaš dom, dok zatvaranjem zavesa stvarate izolacioni sloj koji zadržava tu toplotu“, objašnjava Milošev.

Što su zavese deblje – to bolje

Foto: Shutterstock

Debele zavese su vaš saveznik protiv hladnoće. One pomažu da se spreči izlazak toplote, naročito ako imate starije prozore.

Prema podacima kompanije Safe Style Windows, čak 18% ukupne toplote u domu gubi se kroz prozore.

Stručnjaci iz Hillarys-a savetuju da se zavese i roletne zatvaraju tokom veoma hladnih ili toplih dana, jer tako sprečavate prekomeran gubitak energije.

Ako je radijator postavljen ispod prozora, najbolje je kombinovati roletne i zavese – držite roletne zatvorene, a zavese delimično otvorene kako ne biste blokirali toplotu iz radijatora.

Bonus video: Grejanje na struju je luksuz