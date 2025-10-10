Slušaj vest

Tokom hladnijih meseci mnogi traže načine kako da zadrže toplotu u svom domu na efikasniji i jeftiniji način. 

Stručnjaci preporučuju da se temperatura u domu održava između 18°C i 21°C kako bi prostor bio komforan, ali toplina često brzo nestaje — kroz promaju u okvirima prozora, zidove ili vrata.

Električar Dejvid Milošev iz kompanije Fantastic Services otkrio je za Daily Express nekoliko praktičnih rešenja koja svako može da primeni kod kuće.

366448_250526.02_16_22_21.Still013.jpg
Foto: Kurir Televizija

Iskoristite sunčevu toplotu uz pomoć zavesa i roletni

Jedan od najjednostavnijih trikova ne zahteva ni struju, ni ulaganja — a može napraviti veliku razliku.

Držite roletne i zavese otvorene tokom dana kada sunce sija, a zatvorite ih čim počne da zalazi. Na taj način dozvoljavate sunčevim zracima da prirodno ugreju vaš dom, dok zatvaranjem zavesa stvarate izolacioni sloj koji zadržava tu toplotu“, objašnjava Milošev.

Što su zavese deblje – to bolje

daljinsko grejanje dekarbonizacija kragujevac
Foto: Shutterstock

Debele zavese su vaš saveznik protiv hladnoće. One pomažu da se spreči izlazak toplote, naročito ako imate starije prozore.
Prema podacima kompanije Safe Style Windows, čak 18% ukupne toplote u domu gubi se kroz prozore.

Stručnjaci iz Hillarys-a savetuju da se zavese i roletne zatvaraju tokom veoma hladnih ili toplih dana, jer tako sprečavate prekomeran gubitak energije.

Ako je radijator postavljen ispod prozora, najbolje je kombinovati roletne i zavese – držite roletne zatvorene, a zavese delimično otvorene kako ne biste blokirali toplotu iz radijatora.

Ne propustiteŽenaStavite ovo blizu radijatora i brzo ćete ugrejati stan: Ovaj trik pomoći će vam ne samo da vam bude toplije, već i da uštedite
Žena pokrivena ćebetom se greje kraj radijatora
ZanimljivostiKako se klimom pravilno greje stan? Nije dovoljno samo pritisnuti dugme, ovo je caka za koju mnogi ne znaju
2611.jpg
AutoOvo zanima sve vozače: Evo kako da najbrže zagrejete autombil tokom ledenih dana
shutterstock-1626871954.jpg
ŽenaZašto je radijator hladan na dnu? Uradite jednu stvar i toplota će teći ravnomerno (VIDEO)
daljinsko grejanje dekarbonizacija kragujevac

 Bonus video: Grejanje na struju je luksuz

"GREJANJE NA STRUJU JE LUKSUZ, INVESTICIJA JE U STARTU VISOKA!" Gosti Kurir televizije otkrili najpametniji model grejanja za zimu Izvor: Kurir televizija