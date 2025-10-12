Buđ na zidu se javlja zbog pogrešne temperature u domu: Obratite pažnju na ovu začkoljicu u sezoni grejanja
Svi smo se bar nekada susreli sa problemima kao što su buđ ili vlaga. Osim neprijatnih mirisa koji se šire prostorijom, ovo je estetski problem, ali i zdravstveni, jer može izazvati alergijske reakcije i respiratorne probleme.
Kupatilo je prostor u domu koji je najviše izložen vlazi, a samim tim i riziku od pojave buđi. Održavanje odgovarajuće temperature i pravilna ventilacija ključni su faktori u borbi protiv ove neugodne pojave.
Optimalna temperatura koju bi trebalo održavati u kupatilu je između 20 i 22 stepena Celzijusa. Ova temperatura omogućava da prostor bude dovoljno topao za svakodnevnu upotrebu, ali istovremeno sprečava prekomerno nakupljanje vlage. Ako je temperatura u kupatilu niža od ove preporučene vrednosti, može doći do kondenzacije vlage na hladnim površinama, što je idealno okruženje za razvoj buđi.
Osim održavanja pravilne temperature, ventilacija igra ključnu ulogu u održavanju suvoće u kupatilu. Bez obzira na to koliko često grejete prostor, ako nema odgovarajuće ventilacije, vlaga neće moći brzo da izađe iz prostorije.
Bonus video: Trik za zaglađivanje kose tokom vlažnog perioda