Protojerej Andrej poručuje da ne zaboravimo ono najvažnije - "Bog šalje supružnika". Ali, žena mora imati oči da ga prepozna i hrabro srce da kaže "ne“ onima koji to nisu.

U savremenom svetu, gde su odnosi sve površniji, a vrednosti često zamenjene trenutnim zadovoljstvima, postaje sve teže pronaći pravog životnog saputnika. U atmosferi u kojoj sebrakovi sklapaju brzopleto, a razvodi postaju svakodnevica, mnoge žene se s pravom pitaju — kako da prepoznaju pravog muškarca.

Venčanje, crkva, crkveno venčanje

Upravo na to pitanje odgovara protojerej Andrej Tkačov, koji je ženama dao jasne smernice kako da razlikuju vrednog, poštenog muškarca od onih koji su tu da bi ih povredili i iscrpeli.

Njegove reči nisu grube, već otrežnjujuće, jer se, kako kaže, radi o minimumu ispod kojeg žena ne sme da ide kada bira supruga.

Prvi i osnovni kriterijum, kaže otac Andrej, jeste da muškarac bude vredan. Ako ne voli da radi, to je već znak za uzbunu. Takav će, upozorava on, sedeti na kauču dok žena sve obavlja sama.

Andrej Tkačov Foto: Printscen/Youtube/Tkačovnasrpskom

"Ako ne voli da radi, biće žigolo koji će ležati na kauču dok ga vi uslužujete, perete mu veš i hranite ga. Mora biti vredan!"

Zatim upozorava na muškarce koji na samom početku zahtevaju telesnu bliskost. Takva požuda bez poštovanja i strpljenja, po njegovim rečima, ukazuje na duboku prazninu u duši tog čoveka.

"Ne bi trebalo da vas tera da spavate sa njim prvi put kada se sretnete.Trebalo bi da vas ceni i da čeka da se žena otvori muškarcu, da mu se otvori sa poverenjem, videći ga ne kao partnera, već kao prijatelja, zaštitnika, muža."

Posebnu pažnju otac Andrej posvećuje problemima zavisnosti. Alkohol, droga i kocka nisu problemi koji se rešavaju i leče ljubavlju, već ozbiljna upozorenja da je veza osuđena na propast.

"Ako je alkoholičar, držite se podalje od njega! Nećete ga izlečiti. Ako je narkoman, držite se podalje od njega! Biće pakao! Ako je kockar, držite se podalje od njega! On je pogrešan čovek."

Još jedan tip muškarca od kojeg žene treba da beže je onaj koji ništa ne radi, ali ima ogromna očekivanja. Lenjivac sa velikim snovima, a bez volje da išta postigne.

"Bog šalje supružnika." Ali žena mora imati oči da ga prepozna Foto: Shutterstock

"Znate, lenji ljudi obično žele da stave ceo svet u džep! Njihova sanjarska strana je skandalozno razvijena. Žele sve, a ne rade ništa."

Za oca Andreja, pravi muškarac je onaj koji poseduje tri ključne osobine: vrednoću, poštovanje prema ženi i odsustvo poroka. Sve ispod toga, kaže on, nije ljubav, već zabluda.

"Mislim, vrednog, poštenog muškarca koji te poštuje kao ženu i nema loših navika. Možda je to osoba sa kojom bi mogla da izgradiš život. To je minimum ispod kojeg ne možeš da ideš."

Na kraju protojerej poručuje da ne zaboravimo ono najvažnije: "Bog šalje supružnika." Ali žena mora imati oči da ga prepozna i hrabro srce da kaže "ne" onima koji to nisu.

