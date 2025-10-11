Slušaj vest

Sočne princes krofne koje se tope u ustima su poslastica kojoj malo ko može odoleti. Svi smo uživali u receptima naših baka kojima ovi kolači uvek budu besprekorni. Evo kako da ih i vi jednostavno napravite kod kuće.

Sastojci:

Za testo:

6 kašika brašna

2 dl vode

1 dl ulja

3 cela jajeta

Za fil:

3 dl mleka

3 kašike brašna

5 kašika šećera

1 kesica vanilinog šećera

3 žumanceta

1 dl slatke pavlake

100 grama čokolade za dekoraciju

Ilustracija Foto: Shutterstock

Priprema:

Za testo:Pomešajte vodu i ulje u šerpi i ostavite da proključa, pa sklonite s ringle i postepeno dodavati brašno, uz neprestano mućenje žicom. Kada se lepo sjedini i zgusne, ostavite da se hladi. Kada smesa bude mlaka, uz mućenje mikserom postepeno dodajte jaja, pa sipajte testo u špric ili kesu.

Zagrejte rernu na 220 stepeni i obložite tepsiju pek-papirom. Testo oblikujte špricem kružnim pokretima po pek-papiru, tako da napravite krofnice (počnite od sredine, pa širite krug i završite uvis). Pecite najmanje 20 minuta ili dok ne porumene, bez otvaranja rerne do samog kraja, kako ne bi splasnule. Izvadite i ostavite da se hladi.

Fil:Odvojte 200 ml mleka da prokuva. Pomešajte brašno, šećer i vanilin šećer, pa ubacite i preostalih 100 mililitara mleka i žumanca. Kad mleko provri, sipajte u njega ovu smesu, pa mešajte sve dok se ne zgusne. Sklonite sa strane da se ohladi. Dok se fil hladi, umutite slatku pavlaku, pa joj uz mućenje mikserom dodajte ohlađen fil. Kad se krofnice skroz ohlade, presecite ihh horizontalno, pa filujte špricem i preklopitekao sendvič. Na kraju ukrasiti otopljenom čokoladom.