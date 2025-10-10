Slušaj vest

Libi Adame (55) iz okruga Riverside, proglašena je krivom za ubistvo drugog stepena i obavljanje lekarske prakse bez licence, nakon smrti manekenke i glumice Sindijane Santangelo (58), poznate po ulogama u serijama "Married with Children" i "ER".

Tragedija u Malibuu

Santangelo je preminula 24. marta u svom domu u Malibuu nakon što joj je Adame ubrizgala silikon, što je dovelo do fatalne embolije, navodi Los Anđeles Tajms.

Presuda stiže nekoliko godina nakon što su Adame i njena ćerka Alisija Galaz u martu 2024. bile osuđene za ubistvo iz nehata 26-godišnje Karise Rajpaul, koja je umrla 2019. godine nakon ilegalne procedure uvećanja zadnjice. Tada su obe bile oslobođene ozbiljnije optužbe za ubistvo, ali je Rajpaulina smrt okarakterisana kao ubistvo izazvano akutnom kardiopulmonalnom disfunkcijom i ubrizgavanjem silikona u mišiće i krvne sudove.

Sindijana Santagelo Foto: Instagram

Opasni zahvati bez dozvole

Istraga je pokazala da su Adame i Galaz predstavljale sebe kao stručnjakinje za estetske zahvate i koristile materijale koje upotrebljavaju licencirani lekari, ali ih mešale sa opasnim hemikalijama. Iako su nakon Rajpauline smrti obe završile u zatvoru, ubrzo su puštene zahvaljujući uračunavanju vremena provedenog u pritvoru i elektronskom nadzoru.

Ignorisala upozorenja

Tužilac Li Cernok istakao je da je Adame već bila upozorena tokom prethodnog suđenja 2024. da bi mogla biti optužena za ubistvo ako još jedan klijent preminе.

„Da li je znala da to ne sme da radi? Odgovor je – odlučno da,” rekao je tužilac poroti.

Odbrana: „Nije ona ubrizgala silikon“

Adame je tokom suđenja negirala krivicu, tvrdeći da nije ona izvršila injekcije koje su dovele do smrti glumice. Njen advokat, J. Mičel Flanagan, rekao je da je Adame bila na uslovnoj kazni i svesna da ne sme da obavlja „butt work“ u Kaliforniji, te da je samo radila kao „konsultant“ za lekare koji su navodno imali dozvolu.

Flanagan je tvrdio da je Sindijana već imala zavoje na zadnjici kada je Adame došla na „konsultaciju u beauty sobu“, sugerišući da je zahvat već bio urađen od strane druge osobe.

Potresno svedočenje supruga

Glumičin suprug, Frenk Santangelo, podneo je tužbu za nezakonitu smrt protiv Adame. U tužbi je naveo da je njegova supruga „ubijena u punom naponu života u sopstvenom domu, nakon što joj je neovlašćena osoba ubrizgala opasne i nedozvoljene supstance“.

Frenk je tokom suđenja ispričao da je Sindijana pre susreta s Adame „normalno disala“, ali da je kasnije „teško disala“ dok je ležala na stolu za masažu, sa „krvlju koja je curila iz obe strane zadnjice“.

Navodno mu je Adame tada rekla: "Ovo se nikada ranije nije desilo nijednoj mojoj klijentkinji“, a zatim napustila kuću pod izgovorom da ide do auta po pomoć – i nikada se nije vratila.

Kazna zakazana za novembar

Adame će kaznu čuti 5. novembra. Prema kalifornijskom zakonu, ubistvo drugog stepena nosi minimalnu kaznu od 15 godina zatvora, dok za obavljanje lekarske prakse bez licence može dobiti dodatne tri godine.