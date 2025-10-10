Mlada i mladoženja dobili poklon od svih sem njegovih roditelja: Šokirali su se kad su čuli za razlog
Jedan bračni par iz Kalifornije doživeo je neprijatno iznenađenje nakon venčanja. Svi gosti doneli su poklone osim mladoženjinih roditelja. Razlog koji su naveli šokirao je i razgnevio mladu.
Nevesta je na Redditu podelila da su se ona i njen suprug venčali pre mesec dana i da je dan bio „savršen“ i „predivan“. Međutim, ubrzo su primetili da su samo mladoženjini roditelji jedini koji nisu poklonili ništa ni dar, ni čestitku.
"Bilo je čudno, jer su finansijski dobrostojeći, a bratu mog muža su dali lep poklon za venčanje,“ napisala je pa dodala: "Muž je bio povređen i ljut, pa nije hteo odmah da ih pita, ali je to uradio pre nekoliko dana.“
Hrana, voda i struja – to vam je poklon
Kada je mladoženja ljubazno upitao oca da li su zaboravili na poklon ili je to bilo namerno, otac (60) je odgovorio da su njihovi troškovi hrane, vode i struje koje su potrošili gosti koji su spavali kod njih „zapravo njihov svadbeni poklon“.
Ispostavilo se da je oko 20 ljudi, uglavnom rodbina mladoženjinih roditelja, boravilo u njihovoj kući tokom venčanja — po njihovom sopstvenom pozivu.
"Njegovo objašnjenje mi nema nikakvog smisla,“ napisala je mlada. "Razumela bih da su rekli: ‘Potrošili smo mnogo novca na porodicu koja je bila kod nas, pa ne možemo da vam kupimo poklon, evo cveća i pisma.’ Ali ovo ‘hranili smo goste, pa je to vaš poklon’ mi zvuči jako bezobrazno i ljuti me.“
Nevesta je naglasila da su ona i njen muž sami platili sve troškove venčanja, bez pomoći roditelja. Zato ju je još više pogodilo objašnjenje svekra.
U potrazi za mišljenjem drugih, upitala je korisnike Reddita:
"Jesam li luda što mislim da to što su ugostili svoje sestre i rođake nije naš svadbeni poklon?“
Internet podeljen, ali većina staje na stranu mladenaca
Komentari su se brzo nizali. Većina je smatrala da, iako niko nije dužan da daje poklon, odluka da se jednom sinu poklon da, a drugom ne, deluje nepravedno.
"Dakle, njegov brat je dobio poklon, a on nije? Mislim da je upravo saznao ko je zlatno dete u porodici,“ napisao je jedan korisnik.
Drugi je dodao: "Nisi u krivu što te nervira to što su odlučili da svoj lični izbor da ugoste svoju porodicu proglase vašim poklonom, i to bez da su o tome s vama razgovarali.“
Ipak, bilo je i onih koji su savetovali mladence da ne dozvole da ih ovo udalji od porodice:
"Ne trošite energiju razmišljajući o tome da li je to bilo u redu. Ostavite to iza sebe i uživajte u braku,“ poručio je jedan komentator.