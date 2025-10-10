Slušaj vest

Jedan bračni par iz Kalifornije doživeo je neprijatno iznenađenje nakon venčanja. Svi gosti doneli su poklone osim mladoženjinih roditelja. Razlog koji su naveli šokirao je i razgnevio mladu.

Nevesta je na Redditu podelila da su se ona i njen suprug venčali pre mesec dana i da je dan bio „savršen“ i „predivan“. Međutim, ubrzo su primetili da su samo mladoženjini roditelji jedini koji nisu poklonili ništa ni dar, ni čestitku.

"Bilo je čudno, jer su finansijski dobrostojeći, a bratu mog muža su dali lep poklon za venčanje,“ napisala je pa dodala: "Muž je bio povređen i ljut, pa nije hteo odmah da ih pita, ali je to uradio pre nekoliko dana.“

venčanje/ilustracija Foto: Hrvoje Mareković / Alamy / Profimedia

Hrana, voda i struja – to vam je poklon

Kada je mladoženja ljubazno upitao oca da li su zaboravili na poklon ili je to bilo namerno, otac (60) je odgovorio da su njihovi troškovi hrane, vode i struje koje su potrošili gosti koji su spavali kod njih „zapravo njihov svadbeni poklon“.

Ispostavilo se da je oko 20 ljudi, uglavnom rodbina mladoženjinih roditelja, boravilo u njihovoj kući tokom venčanja — po njihovom sopstvenom pozivu.

"Njegovo objašnjenje mi nema nikakvog smisla,“ napisala je mlada. "Razumela bih da su rekli: ‘Potrošili smo mnogo novca na porodicu koja je bila kod nas, pa ne možemo da vam kupimo poklon, evo cveća i pisma.’ Ali ovo ‘hranili smo goste, pa je to vaš poklon’ mi zvuči jako bezobrazno i ljuti me.“

Nevesta je naglasila da su ona i njen muž sami platili sve troškove venčanja, bez pomoći roditelja. Zato ju je još više pogodilo objašnjenje svekra.

U potrazi za mišljenjem drugih, upitala je korisnike Reddita:

"Jesam li luda što mislim da to što su ugostili svoje sestre i rođake nije naš svadbeni poklon?“

Internet podeljen, ali većina staje na stranu mladenaca

ilustracija Foto: Shutterstock

Komentari su se brzo nizali. Većina je smatrala da, iako niko nije dužan da daje poklon, odluka da se jednom sinu poklon da, a drugom ne, deluje nepravedno.

"Dakle, njegov brat je dobio poklon, a on nije? Mislim da je upravo saznao ko je zlatno dete u porodici,“ napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Nisi u krivu što te nervira to što su odlučili da svoj lični izbor da ugoste svoju porodicu proglase vašim poklonom, i to bez da su o tome s vama razgovarali.“

Ipak, bilo je i onih koji su savetovali mladence da ne dozvole da ih ovo udalji od porodice:

"Ne trošite energiju razmišljajući o tome da li je to bilo u redu. Ostavite to iza sebe i uživajte u braku,“ poručio je jedan komentator.