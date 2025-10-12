Slušaj vest

Cena porcije ovog jela koštaće vas svega 150 dinara, a po toj računici, četvoročlana porodica uživaće u poprilično jeftinoj gozbi, ukus ove testenine osvojiće vaša nepca, a celokupna priprema trajaće celih sedam minuta.

Pasta sa pečurkama
Pasta sa pečurkama Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 1 glavica crnog luka
  • 1/2 manje tikvice
  • 1 šoljica seckanih bukovača (oko 50 g)
  • 1 svež paradajz
  • 1 kašičica senfa
  • 1 kašičica soja sosa
  • 1 kašičica maslinovog ulja
  • so, biber, italijanska mešavina začina(po ukusu) 
Priprema:

Crni luk, tikvice, bukovače i paradajz iseckajte na kockice. Na malo ulja i vode dinstajte sve povrće dok ne omekša. Začinite senfom, soja sosom, maslinovim uljem, biberom i italijanskom mešavinom začina. Probajte ukus pa dosolite po potrebi. Služite s barenom testeninom. Prijatno!

