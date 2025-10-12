prste da poližeš
Nedeljni ručak za 600 dinara od kog se najede cela porodica: Pasta s pečurkama gotova je za 7 minuta, a očaraće vas
Cena porcije ovog jela koštaće vas svega 150 dinara, a po toj računici, četvoročlana porodica uživaće u poprilično jeftinoj gozbi, ukus ove testenine osvojiće vaša nepca, a celokupna priprema trajaće celih sedam minuta.
Pasta sa pečurkama Foto: Shutterstock
Sastojci:
- 1 glavica crnog luka
- 1/2 manje tikvice
- 1 šoljica seckanih bukovača (oko 50 g)
- 1 svež paradajz
- 1 kašičica senfa
- 1 kašičica soja sosa
- 1 kašičica maslinovog ulja
- so, biber, italijanska mešavina začina(po ukusu)
Pasta sa pečurkama Foto: Shutterstock
Priprema:
Crni luk, tikvice, bukovače i paradajz iseckajte na kockice. Na malo ulja i vode dinstajte sve povrće dok ne omekša. Začinite senfom, soja sosom, maslinovim uljem, biberom i italijanskom mešavinom začina. Probajte ukus pa dosolite po potrebi. Služite s barenom testeninom. Prijatno!
Bonus video: Pikantna pasta sa piletinom
