Sočne svinjske šnicle u belom sosu koje se tope u ustima: Jedan dodatak daje im poseban šmek
Ako nemate ideju šta da pripremite za ručak, mi vam donosimo recept koji će vas oduševiti. Napravite sočne svinjske šnicle u belom sosu koje se tope u ustima. Spoj mesa i začina stvara ukus koji se dugo pamti.
Sastojci:
- 500 gr svinjskog filea
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 200 gr kačkavalja
- 200 gr krem sira
- 2 čena belog luka
- so
- ulje
- peršunov list
- mirođija
- začini po ukusu
Priprema:
Svinjski file isecite na šnicle, pa ih istanjite čekićem za meso i usolite. Tepsiju u kojoj ćete peći meso podmažite sa malo ulja, pa poređajte šnicle. Kačkavalj izrendajte na krupno rende, pa ga pomešajte sa krem sirom i pavlakom za kuvanje. Dobijenu smesu prelijte preko mesa.
Beli luk isecite sitno, pa ravnomerno rasporedite po mesu i stavite začine. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, sat vremena. Gotovo jelo pospite sa peršunovim listom i služite uz pire krompir ili testeninu.
