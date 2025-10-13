Slušaj vest

Ako nemate ideju šta da pripremite za ručak, mi vam donosimo recept koji će vas oduševiti. Napravite sočne svinjske šnicle u belom sosu koje se tope u ustima. Spoj mesa i začina stvara ukus koji se dugo pamti.

Sastojci:

500 gr svinjskog filea

200 ml pavlake za kuvanje

200 gr kačkavalja

200 gr krem sira

2 čena belog luka

so

ulje

peršunov list

mirođija

začini po ukusu

Sočne svinjske šnicle u belom sosu tope se u ustima Foto: Shutterstock

Priprema:

Svinjski file isecite na šnicle, pa ih istanjite čekićem za meso i usolite. Tepsiju u kojoj ćete peći meso podmažite sa malo ulja, pa poređajte šnicle. Kačkavalj izrendajte na krupno rende, pa ga pomešajte sa krem sirom i pavlakom za kuvanje. Dobijenu smesu prelijte preko mesa.

Beli luk isecite sitno, pa ravnomerno rasporedite po mesu i stavite začine. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni, sat vremena. Gotovo jelo pospite sa peršunovim listom i služite uz pire krompir ili testeninu.

Pogledajte video: Recept za sočne ćufte u sosu od povrća