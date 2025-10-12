da li vam se desilo?

Smučilo joj se kada je posle 5 godina opet probala meso

Jedna korisnica foruma Mamsnet izazvala je lavinu reakcija kada je podelila svoje iskustvo: nakon pet godina stroge vegetarijanske ishrane, odlučila je da, kako sama kaže, "iz hira" naruči picu sa peperonijem. I gotovo istog trenutka – zažalila.

- Već sam pet godina vegetarijanka i danas sam pokušala da jedem meso. Osećam se toliko krivom i sumnjam da ću ikad više moći da ga jedem, napisala je u svojoj objavi.

Neprijatno iznenađenje za nepce

Reakcija njenog tela bila je trenutna i negativna. U postu je priznala da joj se ukus mesa više ne dopada i da joj je od masnoće peperonija čak pozlilo.

Nije joj se dopalo to što je probala Foto: Shutterstock

- Nije mi se dopalo. Peperoni su bili previše masni, čak mi je bilo muka. Samo sam pomislila, zašto sam ovo uradila?"

Objava je ubrzo postala viralna među vegetarijancima, a komentari su pokazali da mnogi imaju slična iskustva kada pokušaju da se vrate mesu, bilo svesno ili slučajno.

Nisi jedina – priče drugih vegetarijanaca

U komentarima su se javili brojni korisnici, potvrđujući da nije usamljena u svom osećaju krivice i fizičke nelagodnosti.

- Slučajno sam pojela meso tri godine nakon što sam postala vegetarijanka. Bila je to prolećna rolnica za koju su tvrdili da je povrtna. Čim sam zagrizla, znala sam da nije. Bila je piletina; masna, slana, užasnog ukusa. Odmah mi se smučilo, napisala je jedna forumašica.

Bilo je i ohrabrujućih poruka:

- Mojoj ćerki se desilo isto. Posle deset godina bez mesa, odlučila je da ga vrati u ishranu – i danas ga jede u malim količinama. Kaže da se oseća bolje. Svako telo ima svoju priču.

Žena je podelila i iskustvo njene ćerke vegeterijanke Foto: Shutterstock

Više od hrane – pitanje identiteta

Iako situacija na prvi pogled može delovati trivijalno, otvara dublje pitanje: šta zapravo znači biti vegetarijanac?

Za mnoge, to nije samo stvar jelovnika, već deo ličnog identiteta, morala, pa čak i vrednosnog sistema. Zato i najmanji "izlet" u svet mesa može da deluje kao izdaja sopstvenih principa.

Jedan od komentara osvrnuo se baš na to: - Oprosti sebi. To je samo zalogaj. Tvoje vrednosti ne nestaju zbog jedne pice.

Nema potrebe za dramom

Među brojnim odgovorima, istakao se jedan koji je suštinski sažeo celu situaciju: - Mislila sam da ću plakati ako ikad slučajno pojedem meso. Nije se desilo. Samo sam nastavila dalje. I to je valjda poenta, da ne pravimo dramu oko sitnica.

Autorka posta na kraju nije tražila opravdanje, niti je planirala da se vrati mesu. Njen zaključak bio je tih, ali jasan: - Možda mi treba još malo vremena da mi stomak i savest zaborave ovaj zalogaj. Sledeći put, samo margarita.

