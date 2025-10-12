Slušaj vest

Ako ste pomislili da je vaša šerpa ili tiganj beznadežno izgorela i da joj nema spasa – zastanite. Uz nekoliko sastojaka koje sigurno već imate u kuhinji, možete temeljno očistiti zagorelo dno bez ikakvih agresivnih hemikalija.

Šta vam je potrebno?

Za ovu metodu ne treba vam ništa specijalno – samo sledeće osnovne namirnice:

Zagorelo posuđe možete očistiti prirodnim putem Foto: Profimedia

soda bikarbona

kuhinjska so

deterdžent za pranje sudova

alkoholno sirće

papirni ubrusi

Ova kombinacija deluje brzo, jednostavno i, što je najbolje, ne košta mnogo.

Kako da primenite metodu?

Pospite površinu zagorelog dna sodom bikarbonom i solju u jednakim količinama. Dodajte malo deterdženta za sudove direktno preko smeše. Bez dodavanja vode, sve utrljajte pomoću žice ili kuhinjske četke da se napravi gusta pasta. Prekrijte ceo sloj pastom sa 2–3 papirna ubrusa.

Preko ubrusa sipajte alkoholno sirće – dovoljno da ih dobro natopite. Ostavite da stoji 10 do 15 minuta. Nakon što odstoji, skinite ubruse i ponovo blago oribajte površinu. Bićete iznenađeni koliko lako se podiže prljavština!

Zagorelo posuđe može se oribati prirodnim sredstvima Foto: Mikalai Lipski / Alamy / Profimedia

Zašto ova metoda funkcioniše?

Kombinacija soli i sode bikarbone deluje abrazivno – fizički uklanja zapečene naslage hrane. Sirće, u kontaktu sa sodom, stvara mehuriće i penu koja dodatno omekšava zagorele delove. Deterdžent, s druge strane, razgrađuje masnoću i omogućava lakše uklanjanje nečistoća.

Većina naslaga će ostati na ubrusima, a vaša šerpa ili tiganj će ponovo izgledati kao da je tek kupljen. Sve to bez ribanja do iznemoglosti i bez skupih sredstava.

