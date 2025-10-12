Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude običan, rutinski pregled, pretvorilo se u prekretnicu u životu Lusinde Kleland, 22-godišnje studentkinje prava iz Južne Australije. Danas, bez ustručavanja, govori o trenutku kada je njen svet stao.

- Velika reč sa R nije ono što želite da čujete sa 22 godine, ispričala je za The Advertiser.

Prvi znaci: kada bol ne nestaje

Sve je počelo još 2023. godine, kada je osetila bol u predelu grudi. Lekari su tada otkrili cistu veličine loptice za stoni tenis. Iako je u međuvremenu smanjena i procenjena kao bezopasna, dve godine kasnije bol se vratio – i ovog puta nije bio bezazlen.

Kada su pregledima ustanovili da je cista ponovo porasla, Lusindi je savetovana operacija, koju je obavila u junu 2025. godine. Nedelju dana nakon zahvata, stigla je dijagnoza – Hodžkinov limfom, oblik raka koji napada limfni sistem.

Lusinda Kleland Foto: Printscreen/GoFundMe

Od šale do šoka

Prisećajući se dana kada je primila vesti, Lusinda kaže da je sve delovalo nestvarno.

- U bolnici sam se našalila: "Neka sam prokleta ako je ovo kancerogeno", jer sam bila sigurna da neće biti. Svi su mislili da je bezopasno. A onda – dijagnoza, šok. Nisam imala pojma da će se ovo desiti.

Suočavanje sa bolešću u najosetljivijim godinama

Za mladu ženu koja je bila na korak od završetka fakulteta i planirala prve korake u karijeri, dijagnoza je bila kao grom iz vedra neba.

- Bila sam prestravljena. Mislila sam da će mi se ceo život raspasti. U tim godinama, to jednostavno ne želiš da čuješ.

Usledile su četiri ture hemoterapije. Iako nije izgubila svu kosu, kaže da joj je to bio jedan od najemotivnijih trenutaka.

- Možda zvuči sujetno, ali kosa je veliki deo identiteta. Morala sam da se pripremim i na to, ali i na mogućnost da možda neću moći prirodno da zatrudnim u budućnosti.

Novi pogled na život

Lusinda je odlučila da se bori trčanjem, i za sebe i za druge Foto: Shutterstock

Uprkos svemu, Lusinda danas pokušava da na svoje iskustvo gleda sa više mira. Sledeći korak u lečenju je terapija zračenjem, koja je očekuje narednog meseca.

- Učim da prihvatim sve što mi se desilo. Ne želim da me bolest definiše.

Trčanjem protiv bolesti

Kako bi svoje iskustvo pretočila u nešto korisno, odlučila je da učestvuje u humanitarnom polumaratonu Victor Harbor Run. Cilj joj je da prikupi sredstva za sopstvene medicinske troškove, ali i da pomogne drugima koji se suočavaju sa sličnom dijagnozom.

- Volim da trčim, to me čini živom. Pomisao da mogu da pomognem i drugima dok trčim, to mi daje smisao, poručila je.

Na stranici za prikupljanje sredstava putem platforme GoFundMe, navela je da će sav novac biti iskorišćen za njeno lečenje, dok će višak biti doniran organizaciji Lymphoma Australia, koja podržava obolele od limfoma.

Za kraj, Lusinda šalje jednostavnu, ali snažnu poruku: - Neke borbe ne biramo, ali možemo da biramo kako ćemo ih preživeti.

