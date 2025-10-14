Slušaj vest

Beatriz je Brazilka koja već skoro dve godine živi u Srbiji. Ovde se doselila zbog ljubavi, a način na koji je upoznala svog supruga deluje kao scena iz romantične komedije. Danas radi kao manekenka i sa osmehom priča o svojoj neobičnoj sudbini.

- Ćao, ja sam Beatriz, Brazilka sam i živim u Srbiji skoro dve godine. Došla sam zato što sam upoznala muža u Španiji, a radim kao manekenka. Luda, a u isto vreme prelepa priča, upoznala sam ga u Španiji pre dve i po godine - ispričala nam je prelepa Beatris.

Putovala je sa prijateljicama i poslednjeg dana u Barseloni trebalo je da nastavi put za Valensiju. Međutim, splet "nesrećnih" okolnosti promenio joj je život iz korena.

1/6 Vidi galeriju Ljubavna priča Brazilke Beatriz i Srbina Gorana Foto: dje_ces_kralju/beatrizaab/Instagram

- Kupile smo karte za autobus u pola pet, ali smo ga propustile, jer je tog dana sve krenulo naopako. Uber nam je otkazao dva puta, na semaforima je stalno bilo crveno, svuda je bila gužva. Na kraju smo zakasnile šest minuta, vozač nam je rekao da moramo da kupimo nove karte za pet sati i da sa njim sada ne možemo - priseća se Beatriz.

Dok je silazila pokretnim stepenicama autobuske stanice, ugledala je njega.

- Pogledali smo se prvi put kao u filmu, osetila sam leptiriće u stomaku, stvarno. Moja drugarica je primetila i pitala šta se desilo, a ja sam u šali rekla: 'Upravo sam upoznala svog muža'. Ali sam zapravo nešto osetila - iskrena je Beatriz.

Nekoliko minuta kasnije, on joj je prišao da pitao za ime i kontakt.

- Dala sam mu Instagram i to je bilo to. Ja sam otišla za Valensiju, on je ostao u Barseloni, počeli smo da se dopisujemo, pa je ubrzo kupio kartu da dođe u Sevilju, samo da me vidi na 24 sata - kaže ona kroz osmeh

Njihovi prvi susreti bili su šarmantni i pomalo komični.

- Bilo je smešno jer tada nisam znala engleski, pa nisam mogla mnogo da pričam, bilo je smešno, ali je bilo prelepo.

Putovali su jedno drugom u susret, a kada se ona vratila u Brazil, on je nakon mesec dana otputovao za Južnu Ameriku da upozna njenu porodicu. Tri meseca kasnije, Beatriz je dala otkaz i preselila se u Srbiju.

Venčanje u filmskom stilu

- Venčali smo se pre mesec dana. Bilo je prelepo, malo drugačije za Srbe, jer smo radili onaj filmski stil da mladoženja ne vidi mladu dok ne dođe do oltara. Bilo je jako lepo, sa samo 65 gostiju, a 15 njih je došlo iz Brazila, priča ona.

Na svadbi je bila sjajna atmosfera.

- Srbima treba vremena da se opuste na žurkama, provode se, kao i mi Brazilci, ali vam treba malo rakije, hrane, pa tek onda… a mi odmah krenemo da igramo, nemamo vremena za gubljenje, zato je video postao viralan - kaže kroz smeh.

"Mislila sam da ćete biti hladni, a Srbi su zapravo Brazilci Evrope"

- Kada je trebalo da se preselim u Srbiju, mislila sam da ćete biti hladni kao ljudi u nekim delovima Evrope, ali iznenadila sam se. Srbi su potpuno suprotni. Posle sam čula da imate šalu da su Srbi Brazilci u Evropi i stvarno je tako. Kad sam se preselila, osećala sam se kao da su svi u ovoj zemlji jako ljuti, svi su namršteni, ali čim progovorite vidi se da niste. Kada sam prvi put otišla u prodavnicu svi su delovali nervozno, sada mi je jasno da je to samo prvi utisak - navod Beatriz.

Ono što joj je odmah zapalo za oko jeste jedna lokalna navika:

- Ovde svi puše i to mi je bilo čudno.

Učenje jezika kroz papiriće i omiljena jela

- Jezik mi je jako težak, zvuči kao ruski. Ja pričam portugalski, a srpski je tvrd, zvuči kao da se stalno svađate. Prvo sam naučila da kažem "zdravo", "drago mi je"…

Zajedno sa suprugom, osmislila je kreativan način da uče jezike.

- Moj muž i ja smo pisali papiriće koje smo kačili po kući, ja na portugalskom, on na srpskom, da bismo oboje naučili oba jezika. Ne mogu da čujem razliku između "č" i "ć", meni to zvuči isto.

Najviše je oduševljena srpskom hranom.

- Moje omiljeno srpsko jelo je sarma, prelepa je, obožavam je. A volim i uštipke.

Porodična podrška i novi početak

- Kad sam odlučila da se preselim, nisam morala nikog da pitam, jer sam imala 27 godina, ali mama je bila šokirana, bila je ljuta, nije htela da priča sa mnom. Prijatelji su me podržali, rekli su idi, uvek možeš da se vratiš.

Srećom, sve se brzo promenilo.

- Kad je mama upoznala Gorana, odmah ga je zavolela, od prvog trenutka. Bili su na našem venčanju i rekla je da je jako srećna zbog mene, čak je i plakala.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu