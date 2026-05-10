Mašina za sudove je velika pomoć domaćicama koja im štedi vreme. Iako svakodnevno pere naše tanjire, čaše i pribor za jelo, mašina za sudove i sama s vremenom postane prljava. Ostaci hrane, kamenac i masnoća se talože na dnu, u filteru i prskalicama, pa mašina počinje da miriše neprijatno, pere lošije i troši više energije.

Mašina koja nije redovno čišćena postaje pravo leglo bakterija i neprijatnih mirisa. Masnoće se lepe za filter, voda se teže odvodi, a prskalice se zapuše sitnim česticama hrane. Zato stručnjaci savetuju da se mašina temeljno očisti barem jednom mesečno. To ne samo da produžava njen vek trajanja, već i osigurava da vaše posuđe bude zaista čisto, bez naslaga i fleka.

Ali, pre nego što posegnete za skupim proizvodima punim hemije treba da znate da postoje prirodna sredstva koja su podjednako efikasna kad je u pitanju čišćenje mašine za sudove. U pitanju su tri sastojka koja već imate kod kuće:

Sirće - protiv kamenca i neprijatnih mirisa

Ulijte čašu alkoholnog sirćeta u posudu za pribor ili direktno na dno prazne mašine, pa uključite program s toplom vodom (bez posuđa). Sirće rastvara naslage kamenca i masnoće, dezinfikuje i ostavlja svež miris.

Soda bikarbona - za osveženje i belinu

Nakon pranja sa sirćetom, pospite dve kašike sode bikarbone po dnu mašine i ponovo uključite kratki, topli ciklus. Soda neutrališe mirise, uklanja masnoće i vraća sjaj unutrašnjosti.

Limun – prirodni osveživač

Iscedite pola limuna u pregradu za deterdžent ili stavite nekoliko kriški na gornju policu. Limunska kiselina otapa kamenac i ostavlja prepoznatljiv svež miris čistoće.

Osim čišćenja unutrašnjosti mašine za sudove obratite pažnju i na sledeće tri koraka koja bi trebalo da uradite posle svakog cikulusa pranja posuđa:

Očistite filter nakon svakog pranja

Izvadite ga, isperite pod mlazom tople vode i skinite sve ostatke hrane. To sprečava neugodne mirise i začepljenja.

Proverite prskalice

Zapušene rupe mogu se očistiti čačkalicom ili starom četkicom za zube. Tako voda ponovo ravnomerno dopire do svih sudova.



Ostavite vrata odškrinuta posle svakog pranja

Na taj način se mašina prirodno suši i sprečava razvoj buđi i neprijatnih mirisa.

VIDEO: Trik sa limunom za mašinu za sudove: