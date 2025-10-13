Ovi horoskopski znaci "padaju" na starije partnere: Dok drugi traže varnice, oni traže plamen koji traje!
Kažu da je ljubav slepa, ali za neke horoskopske znakove - ona ima veoma jasan ukus. Umesto površnih veza i "leptirića", oni žele nešto dublje: zrelost, iskustvo, stabilnost. I zato ih često ne privlače vršnjaci, već upravo stariji partneri.
Nekima je to stvar karaktera, drugima životne filozofije. A astrologija ima zanimljivo objašnjenje…
Bik - traži oslonac, a ne haos
Bikovi ne vole dramu. Njima treba neko ko zna šta hoće, ko ne igra igrice i ko može da im pruži osećaj sigurnosti i rutine. I baš zato im stariji partneri često "legnu" kao skrojeni po meri.
Zrele osobe za njih znače mir, stabilnost i životnu jasnoću - sve ono što Bik izuzetno ceni. Sa nekim starijim, Bik ima osećaj da gradi budućnost na čvrstim temeljima.
Jarac - ozbiljno, ambiciozno, zrelo
Jarčevi su poznati po tome da ne gube vreme na prolazne avanture. Njih privlače ljudi koji ih mogu inspirisati, motivisati, ali i razumeti. A stariji partneri su često upravo takvi - životno mudri, već ostvareni i emocionalno zreliji.
Jarac ne traži "tatinu figuru", već nekog ko ide u istom smeru kao on - ozbiljno, ambiciozno i s jasno postavljenim ciljevima.
Ribe - emocije pre svega
Ribe možda deluju kao večiti sanjari, ali one duboko osećaju sve oko sebe. Zato im stariji partneri često prijaju - jer su prošli mnogo toga, znaju da slušaju i pružaju osećaj zaštite.
Za Ribe, zrelost znači emotivnu sigurnost. One žele nekog ko neće pobeći kad stvari postanu komplikovane, već nekog ko zna kako da voli i da bude tu - stvarno i trajno.
(Kurir.rs/Srećna.rs)
VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva