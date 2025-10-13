Slušaj vest

Kažu da je ljubav slepa, ali za neke horoskopske znakove - ona ima veoma jasan ukus. Umesto površnih veza i "leptirića", oni žele nešto dublje: zrelost, iskustvo, stabilnost. I zato ih često ne privlače vršnjaci, već upravo stariji partneri.

Nekima je to stvar karaktera, drugima životne filozofije. A astrologija ima zanimljivo objašnjenje…

Bik - traži oslonac, a ne haos

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Bikovi ne vole dramu. Njima treba neko ko zna šta hoće, ko ne igra igrice i ko može da im pruži osećaj sigurnosti i rutine. I baš zato im stariji partneri često "legnu" kao skrojeni po meri.

Zrele osobe za njih znače mir, stabilnost i životnu jasnoću - sve ono što Bik izuzetno ceni. Sa nekim starijim, Bik ima osećaj da gradi budućnost na čvrstim temeljima.

Jarac - ozbiljno, ambiciozno, zrelo

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Jarčevi su poznati po tome da ne gube vreme na prolazne avanture. Njih privlače ljudi koji ih mogu inspirisati, motivisati, ali i razumeti. A stariji partneri su često upravo takvi - životno mudri, već ostvareni i emocionalno zreliji.

Jarac ne traži "tatinu figuru", već nekog ko ide u istom smeru kao on - ozbiljno, ambiciozno i s jasno postavljenim ciljevima.

Ribe - emocije pre svega

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Ribe možda deluju kao večiti sanjari, ali one duboko osećaju sve oko sebe. Zato im stariji partneri često prijaju - jer su prošli mnogo toga, znaju da slušaju i pružaju osećaj zaštite.

Za Ribe, zrelost znači emotivnu sigurnost. One žele nekog ko neće pobeći kad stvari postanu komplikovane, već nekog ko zna kako da voli i da bude tu - stvarno i trajno.

(Kurir.rs/Srećna.rs)

