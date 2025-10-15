Slušaj vest

Za razliku od drugih komada odeće na koje svakodnevno obraćamo pažnju, donjem rublju obično ne pridajemo mnogo razmišljanja. Iako ga nosimo iz dana u dan, retko razmišljamo o njegovoj važnosti za udobnost, higijenu i opšte zdravlje, sve dok se ne pojavi neki problem.

Većina ljudi ne razmišlja dvaput o tome, ali sadržaj vaše fioke sa donjim rubljem mogao bi skrivati higijenski problem. Naime, stručnjaci su upozorili da nošenje donjeg rublja nakon isteka roka trajanja može tiho povećavati rizik od infekcija, iritacija i drugih zdravstvenih problema.

Brend donjeg rublja Pour Moi sproveo je istraživanje u kome je jedna od šest odraslih osoba priznala da i dalje nosi donje rublje starije od pet godina. Iako to možda zvuči bezazleno, farmaceutkinja Ana Karolina Gonkalves upozorila je da staro donje rublje može postati leglo bakterija i kvasaca. Vremenom se vlakna tkanine razgrađuju, što mikrobima olakšava zadržavanje čak i nakon pranja. To nakupljanje, kako je objasnila, može dovesti do problema poput kandidijaze, iritacije kože, bakterijske vaginoze, pa čak i infekcija mokraćnih puteva (IMP), piše Daily Express.

Donji veš ima rok trajanja Foto: Paul Vinten / Alamy / Alamy / Profimedia

"Bakterije mogu početi da rastu na donjem rublju gotovo odmah nakon nošenja. Uski modeli, dugi dani ili mnogo aktivnosti mogu pogoršati situaciju, posebno kod ljudi koji prirodno proizvode više bakterija zbog genetike ili načina života", objasnila je Gonkalves. Dodala je i da ponovo nošenje rublja bez pranja daje bakterijama vremena za razmnožavanje. "Ne bi trebalo da nosite donje rublje duže od jednog dana pre pranja jer svaka upotreba posle toga povećava nakupljanje mikroba i rizik od infekcije", upozorila je.

Čak i sama rutina pranja može igrati ulogu. Određene bakterije mogu preživeti ako se odeća pere na niskim temperaturama, posebno ispod 30°C. Korišćenje deterdženta i pranje posle svakog nošenja pomaže u uklanjanju većine mikroba, ali stručnjaci preporučuju redovno pranje na visokim temperaturama gde god to tkanina dozvoljava. Prema rečima stručnjakinje za donje rublje Emme Vudrou iz Pour Moi, mnogi jednostavno ne žele da se odreknu svojih omiljenih komada donjeg rublja, čak i kada postoje očigledni znaci da bi to rublje trebalo baciti.

"Ako vaše gaćice gube oblik ili su manje podržavajuće ili počinju da izgledaju izbledelo ili oštećeno, verovatno je vreme za zamenu", rekla je Vudrou. Dodala je da su redovne provere ključne, posebno za komade koje najčešće nosite, te je preporučila obnavljanje najčešće nošenog donjeg rublja na svakih 6–12 meseci, u zavisnosti od učestalosti nošenja i aktivnosti za koje ga koristite.

(Kurir.rs/Večernji list)

VIDEO: Zašto treba nositi donji veš tokom noći: