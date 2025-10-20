Slušaj vest

Aluminijumska folija često deluje kao čudo u roli: pomoću nje pečemo, čuvamo, motamo i čistimo gotovo sve što se nađe u kuhinji. Međutim, iako je nezamenjiv pomagač u mnogim svakodnevnim poslovima, mnogi ne znaju da postoje situacije u kojima aluminijumska folija može više štetiti nego koristiti. Naime, ako se koristi pogrešno, možemo ugroziti neke kućne aparate, ali i sopstveno zdravlje konzumiranjem namirnica koje mogu sadržati ostatke folije.

Iako je u domaćinstvu aluminijumska folija vrlo korisna, pripazite na situacije kada može više štetiti nego koristiti.

Najveća i najopasnija greška je stavljanje aluminijumske folije u mikrotalasnu pećnicu. Čak i najmanji komadić može izazvati varnice, zapaljenje hrane i oštećenje unutrašnjosti uređaja. Folija reflektuje mikrotalasne zrake umesto da ih propusti, pa toplota ostaje zarobljena i neravnomerno se raspoređuje. Mnogi pokušavaju da prekriju ivice hrane da se ne bi prepekla, ali i to može loše da se završi – varnice nastaju brzo, a mikrotalasna pećnica može zauvek prestati da radi.

Najveća i najopasnija greška je stavljanje aluminijumske folije u mikrotalasnu pećnicu. Foto: Printscreen

Ako vam folija puca svaki put, postoji trik koji može spasiti celu rolu, proveren!

U klasičnoj rerni situacija nije mnogo bolja ako se folijom obloži dno radi lakšeg čišćenja. Time se ometa cirkulacija toplote, a aluminijum se na visokim temperaturama može čak i rastopiti. Pečenje postaje neujednačeno; kolači znaju zagoreti spolja, a iznutra ostati sirovi, dok se rerna pregrejava i troši više energije. Proizvođači kućnih aparata već godinama upozoravaju da folija ne sme doći u kontakt sa grejačima ili ventilatorima.

Opasnost ne preti samo uređajima, već i vašem zdravlju. Malo ko zna da kisela i slana jela reaguju sa aluminijumom. Paradajz, limunov sok, sirće ili kiseli krastavci mogu „izvući“ aluminijum iz folije, što hrani daje metalni ukus i povećava unos aluminijuma u organizam. Stručnjaci savetuju da takvu hranu ne motate u foliju, naročito ako planirate da je duže čuvate. Mnogo sigurnije su staklene ili plastične posude sa poklopcem.

Kisela i slana jela reaguju sa aluminijumom. Paradajz, limunov sok, sirće ili kiseli krastavci mogu „izvući“ aluminijum Foto: Art of Food / Alamy / Profimedia

Iako deluje bezazleno, pečenje hrane u aluminijumskoj foliji na roštilju stručnjaci ne preporučuju. Ako folija dođe u kontakt sa otvorenim plamenom, može se rastopiti i zalepiti za meso, a u dodiru sa marinadom koja sadrži so ili kiseline, folija oslobađa čestice metala. Stručnjaci preporučuju korišćenje posebnih roštilj-mrežica ili korpica za povrće koje podnose visoke temperature bez rizika.

U zamrzivaču, aluminijumska folija takođe ima ograničen vek trajanja. Na veoma niskim temperaturama postaje krhka i lako puca, što dozvoljava ulazak vazduha i nastanak tzv. „freezer burn“ efekta – hrana se isušuje i menja ukus. Folija se u tom slučaju može koristiti samo kao dodatni sloj, ali nikako kao jedina zaštita.

Ako folija dođe u kontakt sa otvorenim plamenom, može se rastopiti i zalepiti za meso Foto: Profimedia

Internet je prepun „uradi sam“ saveta o aluminijumskoj foliji, ali mnogi su potencijalno opasni. Ne preporučuje se čišćenje tiganja i lonaca folijom jer može izgrebati površine, naročito teflonske i emajlirane. Još su rizičniji trikovi koji sugerišu omotavanje baterija ili električnih kontakata radi bolje provodljivosti – to može izazvati kratki spoj, opekotine pa čak i požar.

Aluminijumska folija može biti izvrstan saveznik u kuhinji, ali samo ako se koristi sa odgovarajućom pažnjom. Pravilno upotrebljena, folija čuva svežinu i toplotu jela, ali ako se koristi pogrešno, može izazvati štetu veću od one koju pokušavate da sprečite. Drugim rečima, za aluminijumsku foliju važi zlatno pravilo – manje je više.

