Jedan 30-godišnji muškarac izazvao je raspravu na društvenim mrežama nakon što je odbio da se izvini svojoj majci, koja se rasplakala kada je saznala da planira da zaprosi svoju devojku.

U objavi na Redditovom forumu AITAH (Am I The A**hole), muškarac je objasnio da su on i njegova devojka, stara 27 godina, u vezi oko pet godina, a pre toga su bili dobri prijatelji. Odnos sa majkom, kako kaže, oduvek je bio vrlo blizak, ali ponekad mu smeta što ona deli stvari koje mu deluju „neprikladno“ i ne ume da ga sasluša kada govori o svojim problemima, piše magazin People.

„Uprkos tome, moja majka je dobra osoba i uvek sam joj pokazivao zahvalnost. Obožava moju devojku — stalno govori kako je pametna, ljubazna, duhovita i savršena za mene“, napisao je.

Dodao je i da njegova devojka prema majci gaji veliko poštovanje i da joj često pomaže, pa su njih dve čak zajedno posećivale događaje. Sve je, kaže, bilo savršeno — dok nije rekao roditeljima da planira prosidbu.

“Ona je najvažnija osoba u mom životu”

„Razgovarao sam s roditeljima i rekao nešto u fazonu: ‘Ona je najvažnija osoba u mom životu’“, napisao je.

Njegov otac je, kaže, bio oduševljen i podržao ga, ali se majka odmah namrštila.

„Počela je da pravi ‘šale’ tipa: ‘Ona je najvažnija? A šta je sa osobom koja te rodila?’ Pokušao sam da se nasmejem i objasnim da su mi i roditelji važni, ne shvatajući koliko će to pogoditi.“

Od tada, tvrdi, majka se ponaša posesivno i čudno, često se ljuti ako joj odmah ne odgovori na poruke i upućuje mu cinične komentare.

„Toliko se promenila da sam odlučio da joj dam malo prostora“, objasnio je.

Njegov otac ga je, međutim, pozvao i rekao da je majka plakala ceo dan jer ju je „sin zapostavio“ i da ju je posebno povredila izjava da mu je devojka „najvažnija osoba na svetu“.

„Rekao sam tati da to ne bi trebalo da bude tako ozbiljno i da sam samo iskazao ljubav prema svojoj devojci. Zamolio me je da se izvinim, ali iskreno – ne želim. Nisam uradio ništa pogrešno, a sada me oboje tretiraju kao najgoru osobu na svetu“, napisao je.

Reakcije sa interneta: “Tvoja majka je manipulator”

Korisnici Reddita masovno su stali na njegovu stranu, uz poruku da ne treba da popušta i da njegova majka mora da nauči da poštuje granice.

„Tvoja majka je vrlo manipulatvna. Nadam se da ćeš, kad se oženiš, uvek stati uz svoju ženu, jer ovo što sada doživljavaš je samo ‘zagrejavanje’ za ono što sledi kad budete imali decu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

„Nisi ti ništa pogrešio. Postavi granice i drži ih se. Ona je fina prema tvojoj devojci samo da bi imala kontrolu nad vašim odnosom. Biće prava noćna mora kad krenete da planirate venčanje.“

Treći komentar je bio još direktniji:

„Tvoj otac treba da kaže tvojoj majci da se SABERE, a ne da je tetoši. Nemaš zašto da se izvinjavaš. Kad se oženiš, tvoja supruga jeste i treba da bude najvažnija osoba u tvom životu — tako to funkcioniše.“

Na kraju, jedan korisnik je dodao mudru poruku iz sopstvenog iskustva:

„Meni su pre braka rekli nešto što nikada nisam zaboravio: ne duguješ majci ništa zato što te rodila. To je bila njena odluka. Ne duguješ joj ni za to što te odgajila — to je bio njen posao.“

