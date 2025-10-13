Slušaj vest

Ako su vam farmerke postale tesne jer ste nabacili koji kilogram, ne očajavajte – ne morate ih baciti! Postoji jednostavan trik koji će vam pomoći da ponovo nosite svoje omiljene farmerke, i to bez dijete ili skupih popravki.

Često se dogodi da baš one farmerke koje najviše volite više ne možete da zakopčate. Umesto da gubite vreme tražeći sličan model – koji gotovo nikada ne izgleda isto – možete ih sami „proširiti“, i to kod kuće.

Tiktokerka Lili Šonet (Bug318_) otkrila je trik koji joj je pokazala baka – i postao je pravi hit sa više od 4,7 miliona pregleda!

Trik sa TikToka koji spašava omiljene farmerke

Obucite farmerke i uđite pod tuš – da, dobro ste pročitali! Dok su farmerke još mokre, prošetajte malo po kući da se materijal dodatno opusti i prilagodi vašem telu. Zatim ih ostavite da se osuše prirodno, dok su još na vama, ili ih skinite i pustite da se osuše na vazduhu.

Jedini nedostatak je što ćete neko vreme provesti u mokrim farmerkama, ali s obzirom na rezultat – vredi svake sekunde. Na ovaj način ne samo da ćete ponovo moći da ih nosite, već ćete i uštedeti novac i vreme.

Mreže gore od komentara

„Isprobala sam – i stvarno deluje! Malo je čudan osećaj na početku, ali farmerke su se baš lepo oblikovale.“

„Moja baka mi je ovo govorila pre 15 godina! Sad TikTok otkriva stare bake trikove kao nove.“

„Sve super, samo sledeći put ću da uđem u tuš sa vinom u ruci, da mi bude lakše dok čekam da se osuše.“

„Mislila sam da je šala, ali sad su mi najdraže farmerke opet kao nove!“

