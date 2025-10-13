da li ste znali?

Većina nas automatski guli krompir pre kuvanja, ne razmišljajući mnogo o posledicama. Ipak, nutricionisti sve češće ističu da upravo ono što odbacujemo kora krompira krije mnoštvo korisnih hranljivih sastojaka.

Kora - prirodna zaštita i izvor nutrijenata

Kora krompira sadrži vlakna, kalijum, gvožđe, vitamin C i B6 - sve ono što naše telo koristi za pravilno funkcionisanje. Kada je uklonimo, gubimo značajan deo tih vrednosti. Osim toga, kora pomaže da krompir tokom termičke obrade zadrži vlagu i ne upije previše ulja, što rezultira ukusnijim i zdravijim obrokom.

Pečeni krompir sa korom ima savršen balans - spolja je hrskav, a iznutra mekan i sočan. Za kuvanje, kora pomaže da krompir zadrži oblik, pa se ne raspada, što je idealno za salate i jela gde je važna prezentacija.

Kada ipak treba oguliti krompir

Naravno, postoje situacije kada je guljenje neophodno - kod pripreme pirea, kada je kora oštećena, zelena ili puna klica, ili kada recept zahteva glatku teksturu. Ali u svakodnevnoj kuhinji, većinu jela možete pripremiti bez guljenja.

Kako pripremiti krompir s korom na pravilan način

Pre upotrebe, krompir je dovoljno temeljno oprati i izribati četkicom, posebno ako nije organski. Mladi i sitniji krompir često ima tanju, mekanu koru koja je izuzetno prijatna za jelo. Birajte krompir bez vidljivih oštećenja i zelenih delova.

Ako želite da izvučete maksimum iz svakog krompira - po pitanju ukusa, teksture i zdravlja - sledeći put ga jednostavno skuvajte ili ispecite s korom. Uštedećete vreme, sačuvati nutrijente i možda čak otkriti da vam je krompir sa korom ukusniji nego ikad pre.

(Kurir.rs/Srećna.rs)

