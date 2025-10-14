Slušaj vest

Lorin Karson (31) iz Belfasta prošla je kroz zastrašujuće iskustvo kada se naizgled obična urinarna infekcija razvila u ozbiljno medicinsko stanje koje je gotovo koštalo života.

Krajem avgusta, Lorin je osetila klasične simptome urinarne infekcije — bol pri mokrenju, peckanje i iscrpljenost. Nakon posete lekaru, dobila je terapiju antibioticima u trajanju od sedam dana. Međutim, i pored lekova, stanje se nije poboljšalo.

Odmor na Majorki prerasta u zdravstvenu dramu

Iako se osećala slabo tokom putovanja na Majorku, umor i visoku temperaturu pripisala je letnjoj vrućini. Nije slutila da se infekcija razvija u nešto mnogo ozbiljnije.

Pacijentkinji se stanje pogoršalo nakon što se vratila sa letovanja Foto: Shutterstock

Po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo, situacija se drastično pogoršala. Bolovi u leđima koje je povezivala sa fizičkom aktivnošću postali su nepodnošljivi, a kada više nije mogla da funkcioniše normalno, ponovo se obratila lekaru. Na njegov savet, hitno je prebačena u bolnicu.

Skriveni uzrok — kamenje u bubregu

U bolnici su lekari brzo otkrili pravi uzrok pogoršanja — infekcija se proširila do bubrega i otkriveno je čak šest bubrežnih kamenčića.

- Mislila sam da sam se povredila dok sam trčala, ali ispostavilo se da to uopšte nije bio uzrok. Imala sam kamenje u bubregu za koje nisam ni znala, ispričala je Lorin.

Infekcija se ubrzo proširila iz urinarnog trakta u krvotok, što je izazvalo sepsu — potencijalno smrtonosno stanje koje zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Borba sa sepsom

Infekcija se ubrzo proširila iz urinarnog trakta u krvotok, što je izazvalo sepsu Foto: Shutterstock

Lorin je nakon prijema u bolnicu doživela septički šok u roku od samo šest sati. Njeno stanje se naglo pogoršalo i izgubila je svest.

- Ne sećam se ničega iz tog perioda. Lekari su mi kasnije rekli da su mi leukociti bili ekstremno povišeni jer je infekcija već zahvatila krv, rekla je.

Lekarski tim je brzo reagovao i Lorin je hitno operisana radi uklanjanja kamenja iz bubrega. Taj zahvat joj je, kako kaže, spasao život.

Upozorenje ženama: UTI nije uvek bezopasan

Danas, dok se uspešno oporavlja, Lorin želi da podeli svoje iskustvo kako bi druge žene upozorila na ozbiljne posledice koje mogu proisteći iz zanemarivanja simptoma urinarne infekcije.

- Imala sam UTI više puta ranije, kao i većina žena. Uvek mislimo da je dovoljno piti više vode i sok od brusnice. Ali, ako antibiotici ne deluju nakon tri dana, obavezno se vratite lekaru. Nemojte ignorisati simptome poput umora i konfuzije — to može ukazivati na ozbiljniji problem, kaže ona.

Kada UTI postaje opasnost po život

Žena je sada dobro, ali želi da proširi svest drugim ženama Foto: Shutterstock

Britanski Nacionalni zdravstveni servis (NHS) upozorava da urinarne infekcije, iako u većini slučajeva blage i lako izlečive, mogu izazvati teške komplikacije ako se ne leče adekvatno.

U retkim slučajevima, infekcija može dospeti u krvotok i dovesti do sepse — stanja koje zahteva hitno lečenje. Neki od znakova sepse uključuju:

Zbunjenost i spor govor

Bledilo kože ili pojavu fleka

Osip koji ne bledi pod pritiskom čaše

Visoku temperaturu

Otežano disanje

Važno je napomenuti da se svi simptomi ne moraju pojaviti odjednom, ali bilo koji od njih treba shvatiti ozbiljno.

- Nikada nisam pomislila da nešto tako uobičajeno kao UTI može biti opasno po život. Sada znam da ne sme da se ignoriše ni najmanji znak da nešto nije u redu, poručuje Lorin Karson.

Njena priča je snažan podsetnik da čak i česta, naizgled bezopasna stanja zahtevaju pažnju i odgovorno praćenje simptoma.

(Kurir.rs/LadBible)

Pogledajte video: Ulazimo u sezonu crvenih infekcija