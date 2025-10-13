"Moje prijateljice su krupnije, poruče više hrane": Žena otkrila da više ne želi da deli račun sa drugaricama pa usijala mreže
Deljenje računa u restoranima u nekim slučajevima deluje kao jednostavno rešenje, ali u praksi može dovesti do neprijatnih situacija. Razlike u izboru jela, količini hrane ili pića ponekad stvaraju osećaj nepravde među prijateljima. Tema ravnomerne podele troškova sve češće izaziva rasprave, naročito u vreme kada su cene hrane i izlazaka znatno porasle.
Jedna žena je tako na društvenim mrežama pokrenula raspravu nakon što je priznala da joj je dosta deljenja računa u restoranu sa "krupnijim" prijateljicama koje, prema njenim rečima, uvek naručuju više hrane od nje, piše People.
Na forumu Mumsnet žena je napisala da razmišlja o tome da sledeći put ne deli račun jednako sa dve prijateljice, jer one redovno naručuju više jela, ali ne želi da je drugi optuže za nepristojnost.
- Nas četiri smo prijateljice i svaka dva meseca idemo zajedno na večeru. Uvek ravnopravno delimo račun. Ali, dve moje prijateljice su krupnije i često naruče malo više hrane od mene i još jedne prijateljice, objasnila je.
Kaže da su cene u restoranima znatno porasle i da joj sve teže pada plaćanje dela računa za jela koja nije jela.
- S obzirom na poskupljenja, počinjemo sve više primećivati troškove i smeta mi što plaćam hranu koju nisam naručila, navela je i dodala da zato planira da sledeći put predloži da svako plati ono što je sam naručio, iako se boji da će taj predlog izazvati nelagodnost.
- Biće prilično očigledno zašto to predlažem, priznala je.
Komentatori na forumu savetovali su joj da situaciju reši taktično, da naglasi kako želi da uštedi novac, a ne da problem povezuje s količinom hrane koju prijateljice naručuju.
- Nema potrebe za posramljivanjem prijateljica. Kako su cene porasle, sasvim je razumno da svako plati svoj deo, napisala je jedna korisnica.
Druga je dodala: - U redu je platiti ono što si pojeo. Ne bih očekivala da moji prijatelji plaćaju za moje skupe izbore.
Treća osoba navela je primer: - Ja sam vegetarijanka i stalno plaćam više zbog tuđih odrezaka i vina. Ljudi obično naruče više kad znaju da se račun deli.
Još jedna komentatorka napomenula je da najčešće upravo pića najviše povećaju ukupni iznos računa i da bi i na to trebalo obratiti pažnju pri sledećem zajedničkom izlasku.
