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Na TikToku su brojni lekari i influenseri počeli da govore o tome kako zamrzavanje hleba može pomoći u stabilizaciji energije, smanjenju skokova šećera u krvi, pa čak i u kontroli telesne težine.

Šta se zapravo događa kada hleb zamrznete

Dr Tanja Eliott, internista i alergolog, objasnila je da zamrzavanje hleba menja njegovu skrobnu strukturu, stvarajući takozvani rezistentni skrob – oblik skroba koji se ne vari u tankom crevu. Umesto toga, on prolazi dalje u debelo crevo gde hrani dobre bakterije i podstiče stvaranje antiinflamatornih jedinjenja.

"Zato se energija iz hleba oslobađa sporije i stabilnije tokom dana, a mnogi ljudi primećuju da im je varenje lakše i da imaju manje nadimanja“, objašnjava gastroenterolog dr Džozef Salhab iz Floride.

Zamrznuti hleb se ponaša kao vlakno

Prema Salhabu, ovakav proces varenja čini da se rezistentni skrob ponaša gotovo kao vlakno – nutrijent koji poboljšava varenje i sprečava zatvor.

Poput vlakana, on proizvodi kratkolančane masne kiseline koje štite zid creva, imaju antiinflamatorno dejstvo i podržavaju imunitet.

Kalifornijska šefica sa više od 20 godina iskustva, Auset Šridi, dodaje da hleb pre zamrzavanja sadrži duge lance šećera koji se brzo razlažu u organizmu, što može doprineti naglim porastima šećera i težini.

Kada se, međutim, zamrzne, struktura skroba se menja i telo ga sporije apsorbuje – pa se i šećer u krvi podiže blaže.

Smrznuti tostirani hleb je nuoporedivo zdraviji Foto: Clynt Garnham Food & Drink / Alamy / Profimedia

Zamrzavanje ne „zamrzava“ kalorije – ali pomaže telu

Iako, naravno, zamrzavanje hleba ne smanjuje broj kalorija, kombinacija ovih efekata čini da telo bolje koristi energiju i da se lakše oseti sitost.

"Zamrzavanje i tostiranje ne zamrzavaju kalorije, ali sveukupno doprinose smanjenju unosa i apsorpcije kalorija“, objašnjava Šridi.

Rezultat? Hleb vam postaje blaži za varenje, manje izaziva skokove šećera, i duže vas drži sitima.

Nauka potvrđuje TikTok trend

Ovaj savet nije samo internet mit. Još 2008. godine istraživanje objavljeno u European Journal of Clinical Nutrition pokazalo je da su učesnici koji su jeli zamrznut pa tostiran hleb imali do 40% niži nivo glukoze u krvi u poređenju sa onima koji su jeli svež.

Drugim rečima, isti parče hleba može imati potpuno drugačiji efekat na vaše telo – zavisi samo od toga da li ga zamrznete.

Kako pravilno zamrznuti hleb

Prema dr Salhabu, dovoljno je da hleb odstoji preko noći u zamrzivaču, a zatim da ga prepečete. Tako ćete dobiti savršen balans ukusa i teksture, ali i aktivirati zdravstvene benefite rezistentnog skroba.

Ipak, on upozorava:

"Zamrzavanje hleba je koristan dodatak, ali ne može zameniti ishranu bogatu celozrnatim žitaricama, voćem i povrćem.“

Kada zdrav razum susretne zdravu ishranu

Trend zamrzavanja hleba privukao je pažnju jer se uklapa u današnju opsesiju zdravljem creva i ravnotežom šećera u krvi.

Ipak, stručnjaci poručuju – nema čarobnog rešenja. Ali ako volite hleb i želite da ga vaše telo „voli nazad“, ovaj trik vredi probati.

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