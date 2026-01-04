Slušaj vest

Deljenje računa u restoranima u nekim slučajevima deluje kao jednostavno rešenje, ali u praksi može dovesti do neprijatnih situacija. Razlike u izboru jela, količini hrane ili pića ponekad stvaraju osećaj nepravde među prijateljima. Tema ravnomerne podele troškova sve češće izaziva rasprave, naročito u vreme kada su cene hrane i izlazaka znatno porasle.

Jedna žena je tako na društvenim mrežamapokrenula raspravu nakon što je priznala da joj je dosta deljenja računa u restoranu sa „krupnijim“ prijateljicama koje, prema njenim rečima, uvek naručuju više hrane od nje, piše People.

Na forumu Mumsnet žena je napisala da razmišlja o tome da sledeći put ne deli račun jednako sa dve prijateljice, jer one redovno naručuju više jela, ali ne želi da je drugi optuže za nepristojnost. „Nas četiri smo prijateljice i svaka dva meseca idemo zajedno na večeru. Uvek ravnopravno delimo račun“, objasnila je. „Ali, dve moje prijateljice su krupnije i često naruče malo više hrane od mene i još jedne prijateljice.“

Devojka je odlučila da ne želi da plaća hranu koju nije naručila

Kaže da su cene u restoranima znatno porasle i da joj sve teže pada plaćanje dela računa za jela koja nije jela. „S obzirom na poskupljenja, počinjemo sve više primećivati troškove i smeta mi što plaćam hranu koju nisam naručila“, navela je. Zato planira da sledeći put predloži da svako plati ono što je sam naručio, iako se boji da će taj predlog izazvati nelagodnost. „Biće prilično očigledno zašto to predlažem“, priznala je.

Komentatori na forumu savetovali su joj da situaciju reši taktično, da naglasi kako želi da uštedi novac, a ne da problem povezuje s količinom hrane koju prijateljice naručuju. „Nema potrebe za posramljivanjem prijateljica“, napisala je jedna korisnica. „Kako su cene porasle, sasvim je razumno da svako plati svoj deo.“

Druga je dodala: „U redu je platiti ono što si pojeo. Ne bih očekivala da moji prijatelji plaćaju za moje skupe izbore.“

Treća osoba navela je primer: „Ja sam vegetarijanka i stalno plaćam više zbog tuđih odrezaka i vina. Ljudi obično naruče više kad znaju da se račun deli.“

Još jedna komentatorka napomenula je da najčešće upravo pića najviše povećaju ukupni iznos računa i da bi i na to trebalo obratiti pažnju pri sledećem zajedničkom izlasku.

