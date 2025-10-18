Slušaj vest

Sa dolaskom hladnijeg vremena mnogi ljudi počinju sa sezonskim čišćenjem kako bi svoj dom pripremili za jesen i zimu. Ovo uključuje detaljno čišćenje prostorija, proveru grejanja, uklanjanje prašine i organizaciju prostora, čime se obezbeđuje prijatno i sigurno okruženje tokom hladnijih meseci.

S obzirom na to koliko dugo vremena provodimo u svojim spavaćim sobama, nije iznenađujuće što se mogu zaprljati. Imajući to u vidu, Martin Sili, viši stručnjak za spavanje u MattressNextDay-u, otkrio je najprljavija mesta u našim spavaćim sobama i kako ih očistiti, piše Daily Express.

Dušek

Prva stvar koju treba dobro očistiti je vaš dušek. „Verovatno vas neće iznenaditi da je vašdušek jedno od glavnih mesta gde vole živeti grinje prašine. Topao je, ugodan i stalno opskrbljen tečnošću i odumrlom kožom koju gubimo tokom noći. Grinje mogu proizvesti više od dva miliona izmeta za koje je poznato da pogoršavaju alergije. U mnogim slučajevima upravo enzimi iz izmeta grinja izazivaju ili pojačavaju određene alergijske reakcije, posebno astmu ili druge probleme sa disanjem“, objasnio je Sili.

Redovno provetravanje dušeka dobar je način da se spreči prisustvo grinja i neprijatni mirisi. Svako jutro, kad ustanete iz kreveta, povucite pokrivače nazad kako bi posteljina mogla „disati“, a pri menjaju posteljine ostavite dušek da se provetri bar pola sata pre nego što stavite novu posteljinu. U odbijanju grinja, stenica i drugih alergena može vam pomoći sprej od sirćeta pomešan sa vodom i nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru.

Prekidači za svetlo

Drugo mesto koje treba očistiti su prekidači za svetlo i kablovi za lampe. Pošto se ove površine često dodiruju, potrebna im je dodatna pažnja. „Redovno brisanje zidnih prekidača, kontrola za lampe i ventilatore blagim dezinfekcionim sprejom može pomoći u smanjenju nakupljanja klica i održavati spavaću sobu čistom, toplom i prijatnom za odmor“, objasnio je stručnjak.

Uzglavlja kreveta

Uzglavlja kreveta, posebno ona od tkanine, još su jedno leglo bakterija. Često zadržavaju prašinu, ljuspice kože i masnoće sa naše kose i kože, pa čak mogu postati i leglo plesni. „Mnogi od nas imaju naviku da sede u krevetu sa mokrom kosom umotanom u peškir nakon tuširanja, ali možda ne shvatamo da to dugoročno može podstaći rast plesni, posebno na tkaninama, tapaciranim ili drvenim uzglavljima kreveta. Ove spore plesni mogu pogoršati alergije i probleme sa disanjem, otežavajući kvalitetan san. Takođe su odličan skriveni prostor za stenice koje vole boraviti na toplim, tapaciranim površinama. Brisanje tvrdih uzglavlja blagim dezinfekcionim sredstvom i usisavanje tapaciranih može pomoći u smanjenju bakterija, prašine i plesni, a takođe odbija štetočine poput stenica, čineći krevet čistijim i zdravijim mestom za odmor“, rekao je Sili.

Ćebad

Sa dolaskom hladnijeg vremena, mnogi posežu za dodatnim ćebadima i prekrivačima, ali oni se često zanemaruju prilikom čišćenja. „Pošto se ćebad i prekrivači često drže blizu lica tokom spavanja, mogu izazvati alergije i probleme sa disanjem ako se ne peru redovno, zbog čega se okrećete i prevrtate celu noć umesto da imate kvalitetan odmor. Preporučujemo pranje ćebadi i prekrivača jednom nedeljno zajedno sa ostatkom posteljine kako biste svoje okruženje za spavanje održali čistim, prijatnim i osvežavajućim“, rekao je stručnjak.

Termofori

Peti i poslednji krivac na kojem bi se mogla nalaziti plesni je navlaka za termofor. Termofori često imaju mekane tkanine, ponekad čak i krznene, koje mogu upiti znoj i masnoću sa naše kože, kao i sva mala curenja vode. Ova vlaga stvara idealno okruženje za razvoj bakterija i plesni. „Najbolje je proveriti specifična uputstva za negu na etiketi termofora, ali većina se može prati sa drugim predmetima poput jastučnica ili plahte na nežnom ciklusu pranja. Za navlake od krzna, flisa ili pletenja obično je siguran blagi deterdžent na 30°C“, zaključio je Sili.

