Popularna internet prodavnica Temu poznata je po širokoj ponudi povoljnih proizvoda, od mode do kućnih potrepština, a među njima se često nađu i duplikati skupih dizajnerskih komada. Jedna žena je odlučila da proba sreću i naruči patike za oko 28 evra, a ono što je dobila u paketu potpuno ju je iznenadilo.

Reč je o kreatorki sadržaja Aimee Michelle, koja je podelila svoje iskustvo sa kupovinom na svom YouTube kanalu, gde je prati 132 hiljade ljudi, prenosi Mirror. Među odabranim artiklima našao se i par patika koje su je koštale 24,81 funtu (oko 28,52 evra), a koje neverovatno podsećaju na popularni model New Balance X Miu Miu 530 SL od brušene kože, čija je cena čak 950 evra.

Foto: printscreen/youtube/ Aimee Michelle

Verzija sa Temua, poput originala, dolazi u prepoznatljivoj braon boji i sa dvobojnim pertlama, iako materijal nije prava brušena koža. Patike su dostupne i u crnoj boji, a u trenutku pisanja teksta su na akciji za 23,59 evra.

Ušteda od preko 900 evra

Aimee je istakla kako je Miu Miu „trenutno najpopularniji luksuzni brend“ i da kupci mogu uštedeti ogroman iznos birajući jeftiniju verziju sa Temua. Iako je i sama bila skeptična, nakon otvaranja kutije nije krila oduševljenje.

„Ne mogu reći da sam njihov lični obožavalac, ali su definitivno vrlo, vrlo popularne trenutno u svetu luksuzne mode“, priznala je.

Kvalitet ju je ostavio bez reči

Kada je otvorila kutiju sa pristupačnim patikama, Aimee je bila vidno impresionirana. „OK, ove su zapravo jako lepe. Stvarno sam pomislila da podsećaju na Miu Miu patike. I ljudi moji, kvalitet je stvarno dobar — kad biste ih videli izdaleka, ne biste znali razliku.“

Nastavila je: „Da, ove su mi se jako dopale. Mislim da ih na Temuu imaju u nekoliko boja, ali ja sam, naravno, izabrala originalnu čokoladno braon varijantu sa belim i tamno braon pertlama i bež unutrašnjošću.“

Foto: Printscreen/Youtube/aimeeemichelle

„Ove patike su stvarno kvalitetne. Veoma su dobro izrađene. Nisam sigurna kako će mi pristajati, ali definitivno su kopija dizajnerskog modela — i trenutno su jako popularne.“ Dodala je da se slični modeli, inspirisani Miu Miu dizajnom, mogu naći i u drugim prodavnicama, ali na Temuu se mogu kupiti za „deo cene“.

Originalne New Balance X Miu Miu 530 SL patike dostupne su u braon nijansi nazvanoj cimet i u neutralnoj ekru boji. Obe verzije dolaze sa dva para pertli različitih boja, što im daje jedinstven izgled.

