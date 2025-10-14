Slušaj vest

Kada se približi zima, mnogi ljudi pokušavaju da pronađu brze i jeftine načine za sušenje mokrog veša u zatvorenom prostoru, a da pritom ne dobiju ogromne račune za struju i vodu.

Menadžerka za marketing proizvoda u kompaniji Hisense UK, Mišel Feng, za The Sun Fabulous otkrila je trikove i dala korisne savete za sušenje veša tokom hladnih dana – uz uštedu novca i mirisnu odeću.

Mišel je objasnila da troškovi korišćenja mašine za sušenje veša zavise od njenog tipa.

"Modeli sa toplotnom pumpom obično su najjeftiniji za korišćenje, dok su kondenzacione i ventilacione sušilice skuplje. Trošak rada takođe može znatno zavisiti od energetske efikasnosti konkretnog modela, kao i od lokalne cene električne energije", rekla je.

1. Trik sa peškirom

Mišel kaže da postoji jednostavan način da se skrati vreme rada sušilice i tako uštedi novac – i što je najbolje, potpuno je besplatan, jer već imate sve što vam treba kod kuće.

"Ako stavite čist peškir u sušilicu zajedno sa vlažnom odećom, on će pomoći da se upije višak vlage i poboljša protok vazduha u bubnju. To će smanjiti ukupno potrebno vreme sušenja", objasnila je.

2. Malo poznat program na veš-mašini

Mišel je rekla da malo poznat program na veš-mašini može pomoći da se smanji vreme sušenja veša u zatvorenom prostoru tokom zime.

"Korišćenje ciklusa centrifuge pre stavljanja odeće u sušilicu može ukloniti višak vlage i tako skratiti vreme potrebno za sušenje", savetovala je.

Koristite centrifugu, tako će vam trebati manje vremena za sušenje veša Foto: Profimedia

3. Loptice za sušilicu

Mišel je preporučila korišćenje loptica za sušenje, koje se mogu kupiti već za oko jedan evro po komadu u nekim online prodavnicama.

"Loptice za sušilicu pomažu u razdvajanju odeće, što poboljšava protok vazduha i ubrzava proces sušenja u bubnju. Takođe mogu da smanje gužvanje i prirodno omekšaju tkanine, što daje bolji konačan rezultat", objasnila je.

Kada je najbolje koristiti sušilicu?

Preporučuje se da svi koji imaju dvotarifno brojilo koriste sušilicu tokom jeftinije (noćne) tarife.

U zimskom režimu: visoka tarifa je od 7 do 21h, a niža od 21h do 7h.

U letnjem režimu: visoka tarifa je od 8 do 22h, a niža od 22h do 8h.

"To će smanjiti troškove električne energije po jednom ciklusu", rekla je Mišel i naglasila da sušilica ne sme biti preopterećena, ali ni previše prazna.

"Punjenje do otprilike tri četvrtine omogućava slobodno kretanje odeće, a istovremeno optimizuje prostor i potrošnju energije. Takođe je važno redovno prazniti filter za dlačice, čistiti izmenjivač toplote i ostaviti dovoljno prostora oko sušilice radi ventilacije", dodala je.

"Za dugoročnu uštedu, ulaganje u novu, energetski efikasnu sušilicu biće isplativije", istakla je Mišel.

Na kojoj temperaturi sušiti odeću?

Mišel je naglasila da pravilan izbor temperature može smanjiti rasipanje energije i novca. Neke sušilice imaju opcije hladnog, niskog, srednjeg i visokog sušenja, u zavisnosti od materijala odeće.

"Ne postoji univerzalna temperatura za sušenje – to zavisi od vrste tkanine. Najbolje je pratiti uputstva na etiketi odeće kako ne bi došlo do oštećenja tokom sušenja", zaključila je Mišel.

(Kurir.rs/net.hr)

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu: