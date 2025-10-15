Slušaj vest

Snimak pilota koji je tokom leta putnicima uputio posebnu poruku posvećenu svojoj supruzi postao je viralan hit na TikToku. Dirljiv trenutak zabeležila je njegova supruga, a video je od objavljivanja prikupio više od 50 miliona pregleda.

U snimku, koji nosi naslov „Kada je vaš pilot ujedno i vaš suprug“, vidi se žena kako sedi pored prozora i sluša obraćanje iz kokpita.

„Imamo veoma posebnu gošću na letu. Moja supruga sedi u devetom redu, sedište A. Molim vas, nagradite je aplauzom da je malo osramotimo“, rekao je pilot preko razglasa.

Dok se avionom prolamao aplauz, supruga se nasmejala i u neverici prekrila lice rukom. „Hvala vam. Verovatno ću morati da se nosim s ovim kad sletimo u Birmingem“, dodao je pilot kroz šalu.

Oduševljene reakcije

U opisu videa, supruga je napisala: „Ključna uspomena za mene jer je ovo bio moj prvi komercijalni let sa njim.“ Gest je oduševio gledaoce na TikToku.

„Moglo se videti koliko je bio uzbuđen zbog toga“, napisao je jedan korisnik. „Plačem, ovo je tako slatko“, dodala je druga.

Komentari poput „Želim ovakav tip sramoćenja“ i „Neka me ovakva ljubav pronađe“ samo su se nizali. Jedan korisnik je istakao i zanimljivu perspektivu: „Kao putnica, osećala bih se tako sigurno znajući da je voljena osoba pilot. Nema šanse da bi srušio taj avion.“

(Kurir.rs/ index.hr)

