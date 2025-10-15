Pileća džigerica zapečena u rerni: Sočno i ukusno jelo idealno za nedeljni ručak
Jednostavan recept za pileću džigericu za pečenu u rerni. Miks začina daje joj posebnu draž, a svaki zalogaj je sočan i ukusan. Sama priprema ne izuskuje puno vremena, a jelo se peče oko 45 minuta.
Sastojci:
500 g pileće džigerice
2 jajeta
100 ml pavlake
120 g pšeničnog brašna
2 glavice crnog luka
1 šargarepa
2 kašike ulja (za podmazivanje kalupa)
1/3 kašičice mlevenog korijandera
1/3 kašičice mlevenog crnog bibera
So po ukusu
Priprema:
Lagani, pečeni sufle sa pilećom džigericom, povrćem i blagim začinima prava je promena u odnosu na klasične džigerice na tiganju – mekan je, pun ukusa i idealan za posluženje toplog ili hladnog.
Operite džigericu, očistite od žilica i masnoće i isecite na srednje komade. Crni luk sitno naseckajte, a šargarepu izrendajte na srednjem rendetu. Na malo ulja propržite luk i šargarepu dok ne omekšaju. Ostavite da se ohlade.
U blender stavite džigericu i prženo povrće, pa blendirajte dok ne dobijete glatku masu. Prebacite u veću činiju, dodajte umućena jaja, pavlaku, brašno, začine i so. Dobro promešajte da se sve sjedini.
Podmažite kalup ili manji pleh, sipajte smesu i poravnajte. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 40–45 minuta. Proverite čačkalicom da li je pečeno.