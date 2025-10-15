Slušaj vest

Jednostavan recept za pileću džigericu za pečenu u rerni. Miks začina daje joj posebnu draž, a svaki zalogaj je sočan i ukusan. Sama priprema ne izuskuje puno vremena, a jelo se peče oko 45 minuta.

Sastojci:

500 g pileće džigerice

2 jajeta

100 ml pavlake

120 g pšeničnog brašna

2 glavice crnog luka

1 šargarepa

2 kašike ulja (za podmazivanje kalupa)

1/3 kašičice mlevenog korijandera

1/3 kašičice mlevenog crnog bibera

So po ukusu

Sočan ručak sprema se oko 45 minuta Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Priprema:

Lagani, pečeni sufle sa pilećom džigericom, povrćem i blagim začinima prava je promena u odnosu na klasične džigerice na tiganju – mekan je, pun ukusa i idealan za posluženje toplog ili hladnog.

Operite džigericu, očistite od žilica i masnoće i isecite na srednje komade. Crni luk sitno naseckajte, a šargarepu izrendajte na srednjem rendetu. Na malo ulja propržite luk i šargarepu dok ne omekšaju. Ostavite da se ohlade.

U blender stavite džigericu i prženo povrće, pa blendirajte dok ne dobijete glatku masu. Prebacite u veću činiju, dodajte umućena jaja, pavlaku, brašno, začine i so. Dobro promešajte da se sve sjedini.