Strašna tragedija potresla je Brazil nakon što su tela poznate influenserke i manekenke Lidijane Aline Lorenso (33) i njene petnaestogodišnje ćerke Mijane Sofije Santos pronađena u njihovom stanu u kvartu Bara da Tihuka u Rio de Žaneiru.

Neprijatan miris doveo do jezivog otkrića

Kako prenose lokalni mediji R7, UOL Notícias i G1, susedi su u petak, 10. oktobra, prijavili jak i neobičan miris koji je dolazio iz stana u kojem su živele majka i ćerka. Kada su pripadnici vatrogasne službe ušli u stan, zatekli su potresan prizor — obe su bile mrtve, svaka u svojoj prostoriji.

Prema navodima G1, Mijana je pronađena u dnevnoj sobi, dok je telo Lidijane otkriveno u jednoj od spavaćih soba.

lidijana Lorenco Foto: Instagram/LidianeLorenco

Bez tragova nasilja

Policija iz Bara da Tihuke potvrdila je da na telima i u stanu nisu pronađeni tragovi nasilja. U saopštenju je navedeno da je izvršen uviđaj i da su tela poslata na obdukciju, ali uzrok smrti još nije utvrđen. Dodatne toksikološke i forenzičke analize su u toku.

„Na osnovu preliminarnih nalaza, nije pronađen nijedan dokaz koji bi ukazivao na fizički napad“, saopštila je Civilna policija Ria.

Nisu viđene pet dana

Komšije su izjavile da majku i ćerku nisu videle pet dana pre nego što su otkrivene. Obe su poticale iz grada Santa Sesilija, na jugu Brazila, u saveznoj državi Santa Katarina, ali su poslednjih godina živele u Rio de Žaneiru.

Njihove sahrane održane su u nedelju, 12. oktobra, na Gradskom groblju Santa Sesilija.

Influenserka, manekenka i studentkinja medicine

Lidijane Lorenso, koja je na Instagramu imala više od 54.000 pratilaca, često je delila fotografije sa modnih snimanja, kao i trenutke iz svakodnevnog života.

Osim što je bila model, studirala je medicinu na jednoj privatnoj univerzitetskoj ustanovi u Rio de Žaneiru.

Prema navodima porodice, u Rio se preselila pre više od pet godina, dok se njena ćerka Mijana tek nedavno pridružila majci da bi zajedno živele.

Civilna policija Brazila je potvrdila da je istraga još uvek u toku, te da će svi nalazi biti poznati nakon završetka laboratorijskih analiza.