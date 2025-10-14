Slušaj vest

Australijska manekenka Alana Pau konačno je postigla rezultate koje je želela nakon što je prošla kroz tri operacije brazilskog podizanja zadnjice i to po ceni od 43.000 funti. Njena priča je upozorenje svima koji razmišljaju o jeftinim estetskim zahvatima u inostranstvu.

Dve neuspešne operacije u Turskoj

Alana, bivša stjuardesa, nije se u početku zabrinjavala zbog popustljivih procedura u inostranstvu, ali su iskustva s prve dve operacije bila brutalna. Nakon prvog zahvata, tvrdi da joj je lekar „izrezao previše masnog tkiva sa donjih butina“, ostavljajući ih valovitim i oštećenim. Druga klinika u Turskoj čak je ponudila i rinoplastiku u paketu sa BBL-om, ali dok je nos zarastao besprekorno, zadnjica i butine su ostale trajno oštećene.

Alana Foto: AlanaPow/Instagram

"Osećala sam se kao da su mi butine i zadnjica isečene" ispričala je Alana. „Putovanja od po 6.500 milja bila su iscrpljujuća, a izgubila sam 18.000 funti.“

Treći pokušaj i „ispravna procedura“ u Australiji

Nakon što je odlučila da više ne rizikuje u Turskoj, 22-godišnja manekenka se vratila u Australiju i prošla kroz treću, finalnu operaciju prošlog meseca. Razlike su drastične:

Operacija u Australiji bila je jednodnevna, dok je prethodno u Turskoj ležala u bolnici tri noći.

Kod australijskog lekara, drenažni sistemi su otvoreni i morali su se sami pratiti, dok su u Turskoj bili zatvoreni i pod nadzorom medicinskog osoblja.

Nakon zahvata, putovanje avionom bilo je strogo ograničeno, a pacijentkinje moraju obavezno raditi dnevne limfne masaže šest nedelja, što dodatno povećava troškove. Rezultati su, međutim, prema Alaninim rečima, vredni svake funte: „Ispravio je moje noge, proširio kukove i suzio struk. Konačno vidim razliku i previše sam srećna.“

Poruka pratiocima: „Ne štedite na ovome“

Alana, koja na Instagramu ima više od tri miliona pratilaca, sada upozorava sve koji razmišljaju o sličnim zahvatima:

"Rezervisanje operacija u inostranstvu je lakše ali to je problem. U Australiji moraš proći kroz rigorozne provere, pitanja o mentalnom zdravlju i period razmišljanja. Strožije je, ali to znači da dobijaš prave rezultate.“

Iako je put bio bolan i skup, Alana kaže da konačno oseća samopouzdanje u svom telu.