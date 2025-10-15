Slušaj vest

Kućni trikovi ponekad zaista mogu da nam olakšaju život i poštede nas mučenja s brojnim kućnim poslovima. A još je zanimiljivije kada se radi o peglanju, a svoj predlog za brže završavanje ovog dosadnog posla nudi... muškarac.

Godinama ste provlačili peglu kroz prostor između dugmića kako biste ispeglali košulju na tom mestu i, u redu, izveštili ste se u tome, ali postoji i lakši način.

- Kako peglati kao profesionalac - naziv je videa objavljenog na TikToku, koji je privukao veliku pažnju korisnika upravo zbog načina peglanja koji predstavlja muškarac.

- Ako peglate košulju kao što sam ja nekad, verovatno peglate tako što izbegavate dugmad kao da su minska polja. Žao mi je što moram da vam kažem, ali to nije pravi način - poručio je on, pa je zatim košulju okrenuo naopako, i ispeglao je sa unutrašnje strane, a zatim pokazao da je košulja savršeno opeglana sa obe strane.

Većina ljudi je u komentarima bilo oduševljeno ovim trikom, a mnogi konstatuju da ga odavno primenjuju.

Odeću možete da ispeglate i bez peglanja.

Nije greška, naime influenserka Zrinka Klinka je otkrila prost trik koji zaista deluje, bar tako tvrde oni koji su ga isprobali.

- Ne koristim peglu za veš otkako sam saznala za ovaj trik. Čim mašina završi, mokar veš protresem, poravnam rukom i lepo složim. Ostavim tako oko pola sata i tek onda stavim na žicu za sušenje. Odeća bude kao da sam je satima pegla - tvrdi Zrinka.

(Kurir.rs/Srećna)

VIDEO: Trik mame koja ne pegla veš