Slušaj vest

Internet prodavnica Temu poznata je po ogromnom asortimanu modnih proizvoda i povoljnim ponudama za svačiji budžet, ali verovatno nije prvi izbor kada je u pitanju kupovina nameštaja. Ipak, jedna žena odlučila je da rizikuje i poruči garnituru sa tog sajta, a svoje iskustvo podelila je na društvenim mrežama.

Prijatno iznenađenje

Kejti Luis iz Mančestera nedavno je na TikToku pokazala kauč koji je, kako kaže, platila samo 267 evra, uprkos savetima mnogih da to ne radi. Rekla je da sličan nameštaj u drugim radnjama košta znatno više.

Kejti, koja se nedavno preselila u novi stan, u videu je objasnila: "Svi su mi govorili da ne kupujem sa Temua – pa sam, naravno, kupila." Priznala je da ju je u početku "bilo strah", ali je brzo shvatila da nema razloga za brigu. Dostava je trajala samo dva dana, a nakon što je sklopila i isprobala garnituru, Kejti joj je dala ocenu 8/10 za udobnost i 10/10 za ukupnu vrednost.

"Iskreno sam iznenađena vrednošću i stiglo je za dva radna dana!" napisala je u opisu videa.

Klikom na link pročitajte priči žene koja je naručila dasku sa Temua i šokirala se onim što joj je stiglo.

"Vau, zapravo nije loše"

Njen video brzo je postao viralan, sakupivši skoro 150 hiljada pregleda za manje od 24 sata, a korisnici su u komentarima izražavali svoje iznenađenje.

"Čekaj, dva dana??? To je impresivno", napisala je jedna korisnica. "Vau, zapravo nije loše", dodala je druga. "Zašto sada i ja želim da naručim isti?", komentarisala je treća.

Mnogi su bili zatečeni njenim pozitivnim iskustvom, s obzirom na to da su društvene mreže preplavljene lošim recenzijama korisnika koji su naručili nešto sa Temua, a dobili sasvim drugačiji proizvod od onog prikazanog na fotografiji. "Konačno neko da je zadovoljan", "Ovo je čudo", "Srećnice, ne dešava se ovo često", nizali su se komentari.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Bonus video: Kako funkcioniše Temu?