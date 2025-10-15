Slušaj vest

Poznata psihoanalitičarka Džulijet Rozenfeld kaže da mnogi greše kada uzroke preljubeodmah vezuju za intimne odnose. Kako ona objašnjava, statistika pokazuje da je svaka peta osoba bila neverna, kao i da se razlozi za preljubu razlikuju kod oba pola.

Ekonomija i preljuba

Jedan od najčešćih uzroka preljube kod muškaraca su ekonomski pritisci. U društvu koje se suočava sa porastom cena i nezaposlenošću, muškarci se često osećaju zarobljeno, naročito kada se ima u vidu da su muškarci u čak 72 odsto domaćinstava glavni "izvor novca".

- Na primer, Vik, koji je izgubio posao, započeo je aferu sa koleginicom koja je takođe bila otpuštena. Ova situacija ga je naterala da se suoči sa osećajem zarobljenosti i nemoći u svom profesionalnom životu, što je dodatno pogoršalo njegovu vezu sa suprugom. Njihova veza se raspala, a Vik je shvatio da nije mogao da preuzme odgovornost za svoje postupke -navodi Džulijet.

Strah od napuštanja

Ponekad, preljuba se dešava kao način izbegavanja teškoća u komunikaciji.

- Pet, jedan od mojih pacijenata, bio je opsednut svojom ljubavnicom, dok je istovremeno voleo svoju suprugu. Njegov strah od napuštanja, koji je potekao iz detinjstva, sprečio ga je da otvoreno razgovara sa suprugom o svojim osećanjima. Njegove afere su bile način da izbegne suočavanje sa sopstvenim strahovima. Kroz terapiju, uspeo je da prevaziđe svoj obrazac ponašanja i ostane u braku - objašnjava doktorka.



Emocionalna zapostavljenost

Kada se neko oseća zapostavljeno u dugotrajnoj vezi, preljuba može da postane izlaz iz nezadovoljavajuće situacije. Tobijas je bio kritikovan od strane svoje supruge i, nakon što su se povukli u penziju, njegova situacija je postala još teža. Njegova afera sa volonterkom iz lokalne humanitarne organizacije predstavljala je oblik bekstva od emocionalnog nasilja koje je trpeo godinama. Kako je terapija napredovala, Tobijas je shvatio da zaslužuje ljubaznost i poštovanje, što ga je na kraju navelo da napusti nezadovoljavajući brak.

Hormonalne promene i preljuba

U srednjim godinama, hormonalne promene mogu da utiču na ponašanje muškaraca. Robert, koji je imao aferu sa mlađom ženom, povezao je svoju neveru sa smanjenim libidom svoje supruge. Ipak, terapija je ukazala na to da su problemi u njihovoj komunikaciji i emocionalnoj povezanosti bili uzrok njegovog nezadovoljstva. Kroz rad na braku, oboje su naučili kako da se nose sa promenama koje donosi život.

