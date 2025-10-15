Slušaj vest

Ako želite da kupusne bude gnjecav, kiseo kao limun i da ne „prokliza“ u buretu, kiseljenje mora da se radi kad mesec opada, idealno između 10. i 20. oktobra. Većina domaćica greši jer se vodi kalendarom, a ne kupusom.

Zašto je važno kad se kiseli kupus?

Kupus se ne kiseli kad vam se ćefne, već kad priroda kaže da je vreme.

U narodu se zna - ako se kupus stavi dok mesec raste, biće mek, brzo će se pokvariti i imaće čudan miris. Kad se stavlja dok mesec opada, fermentacija ide sporije, ali stabilnije, a kupus ostaje čvrst, ukusan i traje do proleća.

Najčešće greške pri kiseljenju kupusa

- Kiselite kupus prerano, krajem septembra, kad su dani još topli.

- Ne proveravate fazu meseca, a to je ključna stvar.

- Ne koristite dovoljno soli, pa kupus „prokliza“ i ne ukiseli se ravnomerno.

Kiseli kupus Foto: Shutterstock

Kako da ukiselite kupus poput naših baka?

- Izaberite dan kad mesec opada - proverite lunarni kalendar.

- Kupus mora biti tvrd, jesenji, a ne letnji, jer je pun vode.

- Na 10 kg kupusa ide 200 g soli - ne štedite.

- Dodajte par zrna bibera i koren rena za aromu i čvrstinu.

- Prvo pritisnite kupus kamenom, pa dolijte vodu sa solju.

Kada je idealan dan za kiseljenje kupusa ove godine?

U 2025. godini, najbolji dani su od 11. do 19. oktobra, jer tada mesec opada, dani su svežiji, a kupus zreo.

(Kurir.rs/Informer)

