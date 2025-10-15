Da li znate kada se kiseli kupus? U narodu važi jedno pravilo - evo tačnog datuma
Ako želite da kupusne bude gnjecav, kiseo kao limun i da ne „prokliza“ u buretu, kiseljenje mora da se radi kad mesec opada, idealno između 10. i 20. oktobra. Većina domaćica greši jer se vodi kalendarom, a ne kupusom.
Zašto je važno kad se kiseli kupus?
Kupus se ne kiseli kad vam se ćefne, već kad priroda kaže da je vreme.
U narodu se zna - ako se kupus stavi dok mesec raste, biće mek, brzo će se pokvariti i imaće čudan miris. Kad se stavlja dok mesec opada, fermentacija ide sporije, ali stabilnije, a kupus ostaje čvrst, ukusan i traje do proleća.
Najčešće greške pri kiseljenju kupusa
- Kiselite kupus prerano, krajem septembra, kad su dani još topli.
- Ne proveravate fazu meseca, a to je ključna stvar.
- Ne koristite dovoljno soli, pa kupus „prokliza“ i ne ukiseli se ravnomerno.
Kako da ukiselite kupus poput naših baka?
- Izaberite dan kad mesec opada - proverite lunarni kalendar.
- Kupus mora biti tvrd, jesenji, a ne letnji, jer je pun vode.
- Na 10 kg kupusa ide 200 g soli - ne štedite.
- Dodajte par zrna bibera i koren rena za aromu i čvrstinu.
- Prvo pritisnite kupus kamenom, pa dolijte vodu sa solju.
Kada je idealan dan za kiseljenje kupusa ove godine?
U 2025. godini, najbolji dani su od 11. do 19. oktobra, jer tada mesec opada, dani su svežiji, a kupus zreo.
(Kurir.rs/Informer)
