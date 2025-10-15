Slušaj vest

Na prvi pogled, poruke koje je Kajli Birs, meteorološkinja kanala FOX31 Denver, dobijala na društvenim mrežama nisu delovale zabrinjavajuće. Ali danas, tri godine kasnije, ona kaže da se situacija pretvorila u „pitanje bezbednosti“ i da je odlučila da progovori ne samo zbog sebe, već i zbog svih žena koje su se našle u sličnoj situaciji.

Početak opsesije

Sve je počelo 2022. godine, kada joj je 69-godišnji muškarac počeo slati poruke na Instagramu i TikToku. U početku su bile bezazlene komentari o njenom poslu, izgledu, emisijama. Ali ubrzo su postale neprekidne.

"Jedno je komentarisati nečiji post, a drugo kada dobijate stotine poruka od iste osobe,“ kaže 36-godišnja voditeljka "Kao novinar, želite da ljudi osećaju da ste deo njihovog jutra, ali ponekad to jednostavno pređe granicu.“

U jednoj od poruka, muškarac joj je napisao:

"Volim te, moja prelepa ženo.“

Kada je u emisiji ispravljen kabl mikrofona koji joj je bio vidljiv, poslao je novu poruku:

"Oh, moja prelepa ženo, popravila si to.“

Opsesija se širi na prijatelje i porodicu

Tokom narednih godina, muškarac joj je slao stotine poruka i mejlova, pa čak kontaktirao i njene bližnje.

"Pisao je mojoj zaovi jer je želeo da kupi njenu sliku. Jednom je mojoj prijateljici, koja je bila u Tajlandu, poručio: ‘Jedva čekam da tamo odvedem Kajli.’ Bilo je to bizarno, krajnje čudno,“ ispričala je.

Kajli ga je više puta blokirala, ali on bi svaki put otvarao nove naloge.

Susret koji ju je prestravio

U avgustu 2023. godine, muškarac se pojavio na humanitarnoj planinskoj šetnji koju je Kajli vodila u okviru jednog festivala .

"Prilazio mi je sa kutijom za cipele i rekao: ‘Doneo sam ti planinarske cipele.’ Zahvalila sam mu, ali sam objasnila da ne smem da prihvatam poklone ni da razgovaram s njim,“ priseća se.

Tada je usledio šok: muškarac se rasplakao i izjavio da je verovao da su u braku već godinu dana.

"Rekao je da sam njegova supruga. U tom trenutku mi se prevrnuo stomak. Shvatila sam da je to prešlo svaku granicu.“

Organizatori događaja uspeli su da ga udalje, ali on je pokušavao da se vrati. U septembru 2023. godine, Kajli je zatražila i dobila privremenu zabranu prilaska, koju je muškarac prekršio čak 53 puta. Sud je trajnu zabranu odobrio u januaru 2024.

Novi susret – i razočaranje u sistem

Gotovo godinu i po kasnije, 11. septembra 2025. godine, Kajli je doživela novi šok. Dok se vraćala kući, primetila je nepoznat kamion parkiran ispred.

"Čim sam shvatila ko je, srce mi je stalo,“ rekla je.

Zatvorila je garažna vrata, otrčala u kuću i pozvala policiju dok je muškarac zvonio na njena vrata. Ubrzo je uhapšen, ali olakšanje nije dugo trajalo.

Umesto optužnice za krivično delo uhođenja, tužilaštvo ga je teretilo samo za kršenje sudske zabrane, što je prekršaj. Nakon nekoliko dana u zatvoru, pušten je uz kauciju od 1.500 dolara.

"Rekli su mi da je prošlo previše vremena od njegovog poslednjeg kontakta sa mnom. Pitala sam ih – koliko vremena mora da prođe da bi se to ‘izbrisalo’? Godinu i po? Godinu? Nisu imali odgovor. Samo su rekli: ‘To je stvar procene.’“

Sistem me je izdao

"Uradila sam sve kako treba,“ kaže voditeljka "Prijavila sam, tražila zabranu, pozvala policiju kad je bilo potrebno. I opet imam osećaj da me sistem izneverio.“

Kajli, koja iza sebe ima 15 godina karijere meteorološkinje odlučila je da ispriča svoju priču — da bi pomogla drugima.

"Ljudi ne razumeju koliko je uhođenje zastrašujuće dok to ne dožive. Policija ga često otpiše kao ‘opsesivno ponašanje’. Ali to nije bezazleno to je vaš život, vaša bezbednost. Izgubite osećaj sigurnosti koji ste do tada uzimali zdravo za gotovo.“

Sledeći korak

Iz kancelarije tužioca nisu želeli da komentarišu slučaj dok je u toku, ali su potvrdili da je suđenje zakazano za 12. novembar.

Do tada, Kajli pokušava da se vrati svakodnevnom životu ali sada sa zaključanim vratima, kamerama i neprestanom strepnjom.

"Nadam se da će ovaj put shvatiti koliko je to ozbiljno. Ne želim da iko drugi prođe kroz ono što sam ja prošla.“