Ešli je imala 29 godina kada je mislila da živi svoju bajku sa suprugom Metom. Par je bio „duboko zaljubljen“, a život je delovao kao priča iz sna sve dok se nije desila tragedija.

„Svi imaju priču iz 2020. godine. Kad pomislim na tu godinu, samo pomislim, ugh,“ kaže Ešli.

Za nju, ta godina donela je gubitke koje je teško opisati. U januaru je preminuo tast od agresivnog raka, a samo nekoliko meseci kasnije Ešli je ostala i bez posla zbog pandemije. Ipak, u junu su Ešli i Met dobili blistavu nadu kada su saznali da će postati roditelji.Tri bebe, trostruka radost.

"Bili smo oduševljeni. Već smo pokušavali neko vreme i bili smo u braku nekoliko godina, pa je vreme delovalo savršeno,“ ispričala je Ešli za Mamamia.

Ešli Foto: youtubeSPARKbuissnes

Kada su otišli na ultrazvuk, saznali su da očekuju trojke. Iako su znali da će troje dece doneti finansijske i praktične izazove, radost je bila ogromna.

"Osećali smo se tako srećno. Sada ćemo dobiti tri bebe. Kakva blagoslovena vest. Zaista je delovalo kao da je ovo naša priča.“

U avgustu su proslavili godišnjicu braka, ali Ešli nije ni sanjala da će to biti poslednja proslava s Metom.

Tragičan gubitak

Bila je 17 nedelja trudna kada je Met otišao na svoj uobičajeni džogig nikada se nije vratio.

"Jednog dana je otišao na svoj uobičajeni jutarnji džoging i nije se vratio. Udario ga je automobil i, u sekundi, moj život se potpuno promenio. Preko noći postala sam udovica. To je titula koju nikada ne očekujete, posebno sa 29 godina i trudna sa trojkama.“

Grief i priprema za dolazak troje dece u svet preplavili su Ešli dok je pokušavala da se nosi s realnošću novog života.

"Postati majka je dovoljno teško. Ali postati majka troje novorođenčadi dok prolazite kroz neizmeran gubitak, je specifična vrsta terora,“ rekla je.

Dodala je da je samoća bila posebno teška. Iako su porodica i prijatelji pokušavali da pomognu, svet je nastavio dalje, ostavljajući Ešli da sama pronalazi snagu.

Novi život, nova svrha

Godinu dana kasnije, trojke su rođene u januaru, ali samo 12 dana kasnije preminuo je i njen deda. Uprkos tragedijama, Ešli je pronašla način da preokrene bol u novu snagu. Pokrenula je Yellow Falcon, svoju kompaniju, i postala javna govornica koja pomaže udovicama da se nose sa gubitkom.

„Nedavno sam gledala fotografiju sa naše poslednje godišnjice braka i zaustavila sam se. Ne prepoznajem tu devojku. Jako sam se promenila. Prošla sam kroz mnogo toga. Morala sam da sazrim i da vodim razgovore koje nikada nisam želela da vodim. Nikada više neću biti ta osoba. Stvaram novu radost, ali nikada neću biti ista.“