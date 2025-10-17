Saznao je da ga supruga vara sa komšijom

Jedan Britanac doživeo je potpuno neočekivani niz emocija u samo jednoj večeri — od šoka i bola do zbunjujućeg osećaja uzbuđenja. Sve je počelo kada je saznao da ga supruga vara, i to s osobom koju svakodnevno sreće — prvim komšijom.

Kako je ispričao za britanske medije, on i supruga imaju po 35 godina, deset godina su u braku i roditelji su dve ćerke.

- Moja supruga radi kao mobilna frizerka, što nam je savršeno odgovaralo jer ima fleksibilno radno vreme i može mnogo vremena da provodi s decom, navodi on.

Žena je svog supruga varala sa prvim komšijom Foto: Profimedia / Jacob Lund / Alamy / Alamy

Situacija je, kaže, počela da se menja kada je komšija postao njen redovan klijent.

Otkrio prevaru i svoj bizaran fetiš

Komšija, 42-godišnji bilder, redovno je dočekivao njegovu suprugu na friziranje već šest meseci. Sve je kulminiralo jednog vikenda kada je otišla kod komšije "na šišanje“, a on je, pokušavajući da pronađe ključeve njenog auta, slučajno prišao njegovoj kući.

- Srce mi je stalo kad sam bacio pogled kroz prozor, kaže. Ono što je zatekao šokiralo ga je — njegova žena i komšija bili su u žestokom seksualnom odnosu.

Iako ga je prizor zatekao potpuno nespremnog, ubrzo je shvatio da mu osećanja nisu tako jednostavna.

Žena je svog supruga mesecima varala sa prvim komšijom Foto: Andor Bujdoso / Alamy / Alamy / Profimedia

- Prvo što sam primetio jeste da je on veoma obdaren i da ona uživa s njim mnogo više nego sa mnom. Pao mi je mrak na oči i hteo sam da uletim unutra i napravim haos, ali onda se dogodilo nešto sasvim neočekivano... osetio sam koliko sam uzbuđen ovim prizorom i nisam mogao da verujem šta se dešava.

Otkriva i da je oduvek imao komplekse vezane za svoju veličinu, te da mu je ono što je video samo potvrdilo njegove strahove. Ipak, umesto sukoba ili prekida veze, odlučio je da ne kaže ništa supruzi.

- Iako me je povredila njena preljuba, ipak mislim da bi trebalo da se opustim i pustim da stvari idu svojim tokom, priznaje on.

"Da li sam ja nastran"

Muž je očajan jer ga uzbuđuje da svoju suprugu gleda sa drugim Foto: Tomas Anderson / Panthermedia / Profimedia

Kako kaže, slike koje je video ne može da izbaci iz glave.

- Nikako ne mogu da zaboravim šta sam video i jedva čekam reprizu. Stalno joj pominjem komšiju i nadam se da će ga ubrzo ponovo šišati da sve mogu da gledam. Da li sam ja nastran? zapitao se muškarac.

Kako biste vi reagovali?

