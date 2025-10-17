Slušaj vest

Grad Jaši u Rumuniji svakog oktobra postaje duhovno središte za desetine hiljada vernika, koji dolaze da se pomole nad moštima Svete Petke, jedne od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom svetu. Dan njenog praznovanja, 14. oktobar, u Rumuniji je obeležen posebno velikim poštovanjem, a za mnoge ljude taj dan predstavlja priliku za lično duhovno iskustvo i unutrašnju promenu.

Posebno hodočašće za Maru Banicu

Za poznatu novinarku Maru Banicu, odlazak u Jaši 2003. godine nije bio samo profesionalni zadatak, već i trenutak duboke lične vere i emotivne prekretnice. Tada je, kako sama kaže, prvi i jedini put došla do kivota sa moštima Svete Paraskeve baš na njen dan, zahvaljujući akreditaciji koja joj je omogućila pristup crkvi bez čekanja u dugim redovima.

Uprkos ledenom vremenu i celodnevnom prenošenju atmosfere sa lica mesta, Mara je to hodočašće doživela kao duhovno pročišćenje.

Molitva iz srca i susret koji menja sve

Kako je otkrila u objavi na društvenim mrežama, tog jutra, pre prvog uključenja u program, uputila je ličnu molitvu:

- Pomolila sam se Svetoj Petki da pronađe posao mojoj majci. Bila su to teška vremena i verovala sam da će iskrena molitva uspeti da učini čudo.

Dok je dan odmicao, zamenjivala je mikrofon za termos čaja koji su joj nudili vernici, nastavljajući da izveštava iz srca događaja. Umorna i smrznuta, krenula je da se udalji od hrama, ali je tada ugledala staricu koja je molila policiju da je puste do crkve.

Iako je već bila na odlasku, nešto ju je navelo da se vrati. Pomogla je starici da pređe ogradu i zajedno su stigle do svetiteljkinog kivota.

Nesvakidašnje iskustvo sa staricom

Starica joj je tada ispričala da već 50 godina dolazi na poklonjenje Svetoj Petki, ali da više nema nikoga – svi su joj preminuli. Osetila je, rekla je, da joj je ovo možda poslednji put. Pre nego što su se razdvojile, uputila je Mari reči koje su ostale duboko urezane u njenom sećanju: - Rekla mi je da imam dobro srce.

Vera u čudo koje dolazi nenajavljeno

Godinama kasnije, Mara i dalje veruje da taj susret nije bio slučajan – niti stvaran u doslovnom smislu.

- Čvrsto verujem da starica zapravo nije postojala. Mislim da je to bila svetica i želela je da vidim da li ću se vratiti do kivota. Da proveri da li je čujem.

Za nju, taj dan je bio potvrda da vera i dobrotom vođena dela nisu uzaludna. Bio je to trenutak u kom je osetila kako se nevidljive sile utkaju u svakodnevicu.

Dan Svete Petke kao podsetnik

Sveta Petka Trnova Foto: Profimedia

Mara svoju priču završava porukom vere i zahvalnosti: - Dan Svete Petke je veliki praznik. Zahvalimo Bogu što nas voli i Svetoj Paraskevi za njenu dobrotu. Amin.

Njena ispovest svedoči o tome koliko susret sa verom može oblikovati čoveka, naročito u trenucima kada se najmanje nadamo nečemu većem od nas.

