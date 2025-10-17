Slušaj vest

Pitanje nasledstva oduvek je bilo "vruć krompir" u porodici. Upravo to problem je o kojem piše gospođa Ena a isti je toliko složen i vuče korene još iz njenog detinjstva, kada su je roditelji ostavili kod bake na selu.

- Obe su me bake praktično odgajile, tako da nikada nisam osetila neku dublju povezanost ni sa majkom ni sa ocem. Imala sam i sestru koja je uvek bila mezimica. Kako nisam odrastala sa njima, bila sam prilično svojeglava i nisam dozvoljavala da mi komanduju, pa ih je to, verovatno, još više odbijalo, objašnjava gospođa Ena.

Koliko god da je volela svoje bake i osećala se zaštićeno, ne može da porekne – ni tada, ni danas – da joj je nedostajala bliskost sa roditeljima. Na kraju, sve je dovelo do toga da je otac svu svoju imovinu prepisao mlađoj ćerki, a nju razbaštinio.

Sve sestri

- Otac je sve ostavio sestri koja je dve godine mlađa od mene. Boli me ta dvostruka izdaja – i očeva i sestrina. Nekad imam utisak da me to izjeda iznutra, jer se često rasplačem čim se toga setim. To se dogodilo pre četiri godine, a rane su i dalje tu. Dok je otac bio živ, znala sam da je sa sestrom sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju, ali sam se nadala da neće hteti da uzme baš sve. Tu sam se prevarila, piše iskreno.

Objašnjava da joj je, srećom, nakon majčine smrti pripao zakonski jedan mali deo porodične imovine, što joj omogućava da ospori prodaju imanja.

- Neću da joj potpišem da sve proda, jednostavno neću. Moji sinovi mi kažu da se ne sekiram toliko i ponavljaju mi da će svega biti, samo nas neće biti, ali ne mogu da se obuzdam. Mene to strašno boli, stoji na kraju njenog pisma.

Nekad je razbaštinjenje opravdano

Otac je sve što je imao ostavio mlađoj ćerki, a stariju razbaštinio Foto: Shutterstock

Ipak, postoje situacije u kojima je razbaštinjenje dece opravdano. Te situacije uglavnom uključuju decu koja su prošla kroz ozbiljne zavisnosti ili mentalne probleme koji nikada nisu lečeni. Takva deca često su nanelа veliku bol porodici. Teško je nagovoriti klijente da govore o takvoj deci, ali je važno razumeti razloge iza odluke o razbaštinjenju, objašnjava advokatica Kristin Flečer.

- Ljudi ne donose lako odluku da razbaštine dete, i često se muče s tim mesecima, pa i godinama, pre nego što se odluče na taj korak. Često savetujem klijentima da razmisle o odnosima tog deteta sa braćom i sestrama, i da li će razbaštinjenje dodatno narušiti te odnose. Možda bi uključivanje deteta u testament dugoročno doprinelo popravljanju odnosa među njima, piše advokatica.

