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Sklekovi, zgibovi i teretana su njena svakodnevica, iako nema ni punih šest godina. Zoa Judin iz Novog Sada živi drugačije od većine svojih vršnjaka - ona vreme voli da provodi u teretani, sa mamom i tatom koji se takođe bave sportom. Boks, krosfit i hip-hop su njena ljubav, a gostujući u emisiji "150 minuta" na TV Prva na pitanje mogu li drugari da joj pariraju odgovara: "Ne mogu da urade ni čučanj".

Devojčica kaže da je u teretani"od kad je bila beba", a njena mama i trener Tamara Stojisavljević ističe da je zaista tako.

"Sa mesec dana je već bila kod mame u marami, dok sam ja držala treninge. Počelo je sve tako spontano, tako što suprug i ja se bavimo sportom, celo život smo nas dvoje u sportu, sada deset plus godina se bavimo i trenerskim poslom. I eto, krenula je sa nama otkad je bila beba, nismo imali baka-deka servise, pa je bila nekako normalna interakcija da će da krene sa nama na posao. Ali ona je to doživela kao igru, jer tako je i počelo. Ovo što sad vidite, to je nešto što se gradilo već par godina unazad. Ali ona generalno sport doživljava kao igru", kaže mama.

1/4 Vidi galeriju Zoa, petogodišnja devojčica koja ide u teretanu Foto: Printscreen/Youtube/PRVA

Objavljujući na mrežama šta sve njena ćerka Zoa može da uradi, Tamara dobija redovno mnogo pozitivnih, ali i onih drugih komentara. Ipak, smatra da negativne komentare uglavnom ljudi daju iz neznanja, a ne iz neke loše namere, pa pojašnjava da devojčica nema klasične treninge, niti je neko tera da trenira.

Zoa Foto: Printscreen/Youtube/PRVA

"Mi nismo klasična teretana, da ljudi ne shvate pogrešno. Znači ona nije u fitnes centru. Mi imamo našu salu za funkcionalni fitnes, konkretno za krosfit. Krosfit je zanimljiv dosta, mislim da je nju privuklo pošto krosfit ima dosta gimnastičkih elemenata. Tako da, mislim da je njoj bilo zanimljivo kada je gledala supruga i mene kako šetamo na rukama, radimo iste te zgibove, sklekove i prosto nekako posmatrajući, a znamo da su deca tako mala kao i veliki suđeri koji sve to upijaju gledajući, naravno počela da nas oponaša. Mi smo to prepoznali, podržali, tata joj je napravio njenu opremu, njenu šipku za zgib, stalak, sve je to bojio roze sprejom sa šljokicama. Tako da je prosto ona kroz igru krenula gledajući nas i onda postepeno, da ljudi ne pomisle da je to nešto isforsirano, nju nikada niko ne forsira na fizičku aktivnost, na trening, ona prosto kad ne želi, nju ne može niko da natera. Ona sama kad uđem u salu prvo što kaže 'mama, 'ajde mi okači karike', 'mama, 'ajde okači moju šipku za zgib' i ona to sve tako usputno, nema ono kada suprug i ja njoj kažemo sada ti možeš da treniraš sat vremena. Ne, nema ništa zadato, ona to radi usputno dok ja držim treninge. Ona ili se uključi sa mojim devojkama ili tako usputno dok šeta po sali, skoči, popne se na kanap, radi pet zgibova, deset čučnjeva i to tako četiri, pet sati dok smo mi u prostoru. Nekad se desi na više desetina puta da ona to uradi.

Tamara, majka petogodišnje Zoe Foto: Printscreen/Youtube/PRVA

Ali kao tako mala je krenula, naravno, od nekih vežbica shodno uzrastu, ja sam joj postavljala neke male prepreke. I danas ljudi misle da ona radi sa nekim težinama, ona ne radi ni sa kakvim težinama, to su sve vežbe koje radi samo sa težinom sopstvenog tela. I mi smo naravno u sportu ceo život i naravno da znamo šta može, šta ne može, šta jeste za nju, šta nije", ističe Tamara.

Devojčica kaže da najviše voli da radi zgibove, a na pitanje da li bi volela kada poraste da drži drugima treninge poput mame i tate, kratko odgovara: "Ne znam".

Tamara dodaje da ne želi da se obazire mnogo na negativne komentare jer je to nešto što je sasvim očekivano kada odlučite da stavite bilo kakav sadržaj na mreže.

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