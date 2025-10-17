Slušaj vest

Ovsena kaša odavno ima reputaciju zdravog doručka, ali da li su ovsene pahuljice zaista toliko čudesne? Odgovor zavisi od toga koju vrstu ovsene kaše jedete.

Kada govorimo o običnim, klasičnim ovsenim pahuljicama, reč je o celovitoj žitarici sa izuzetnim nutritivnim sastavom. I tu teško da možete da pogrešite. A ako otvarate kesicu instant ovsene kaše sa ukusom, postavlja se pitanje koliko je taj obrok zdrav. O ovoj temi govori registrovana dijetetičarka Bet Červoni, koja otkriva šta se zapravo krije u činiji ovsenih pahuljica, piše Klivlend klinika.

Nutritivna vrednost ovsenih pahuljica

Ovsena kaša s pravom nosi epitet "zdrave hrane". Bogata je proteinima i vlaknima, ključnim komponentama koje čine ishranu uravnoteženom i hranljivom. Pored toga, stara dobra ovsena kaša obiluje vitaminima i mineralima.

Pola šolje suvih pahuljica, što odgovara jednoj porciji, sadrži:

mangan: 64 odsto preporučenog dnevnog unosa

bakar: 18 odsto

vitamin B1 (tiamin): 16 odsto

magnezijum: 13 odsto

fosfor: 13 odsto

cink: 13 odsto

gvožđe: 10 odsto

vitamin B5: 9 odsto

"To je zaista namirnica bogata hranljivim materijama", kaže Červoni.

Zdravstvene prednosti ovsenih pahuljica

Sve te hranljive materije doprinose brojnim benefitima za organizam. Evo najvažnijih:

Snižava holesterol

Istraživanja pokazuju da svakodnevna činija ovsene kaše može da smanji rizik od srčanih bolesti, tako što snižava ukupni i loš (LDL) holesterol. Rezultati mogu da se pojave prilično brzo. Jedno istraživanje pokazalo je da su učesnici imali značajno niže nivoe holesterola već nakon osam nedelja redovnog konzumiranja ovsenih pahuljica.

"To je veliki plus za vaše zdravlje, a sve to postižete već doručkom", napominje Červoni.

Reguliše nivo šećera u krvi

Ovsene pahuljice sadrže rastvorljiva vlakna poznata kao beta-glukan. Ona u crevima formiraju gelastu masu koja usporava apsorpciju glukoze u krv. Zbog toga se ovsena kaša često preporučuje osobama sa dijabetesom tipa 2. Ipak, pojedina istraživanja navode da efekat može da varira od osobe do osobe.

Pomaže kod mršavljenja

Ovsena kaša stvara dugotrajan osećaj sitosti, što olakšava kontrolu apetita.

"Kada se duže osećate siti, lakše je da izbegnete grickanje između obroka. Na kraju, to smanjuje unos nepotrebnih kalorija", objašnjava Červoni.

Naučnici su utvrdili da redovno konzumiranje ovsenih pahuljica može da doprinese smanjenju telesne težine, indeksa telesne mase (BMI), masnih naslaga i obima struka.

Poboljšava varenje

Zahvaljujući bogatstvu vlakana, ovsena kaša ima blagotvoran uticaj na probavu. Kombinacija rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana stimuliše creva i olakšava pražnjenje.

"Ovsena kaša zaista može da pomogne zdravlju organa za varenje", naglašava Červoni.

Pola šolje ovsenih pahuljica sadrži oko 4 grama dijetetskih vlakana, dok je preporučeni dnevni unos za dobru probavu između 25 i 35 grama.

Kada ovsena kaša nije zdrava?

Uz sve njene prednosti, deluje skoro nemoguće da ovsena kaša bude nezdrava, ali ipak može. Glavni krivac su instant verzije sa dodatim ukusima.

"Proizvođači hrane često dodaju velike količine šećera da bi poboljšali ukus, a to poništava mnoge koristi koje ovsenim pahuljicama inače pripadaju", upozorava Červoni.

Njena preporuka je jednostavna - uvek proverite deklaraciju i obratite pažnju na dodat šećer.

"Ako ga ima previše, potražite drugu opciju", savetuje ona.

Ako želite da zasladite ovsenu kašu, najbolje je da to uradite sami. Male količine smeđeg šećera, meda ili javorovog sirupa su prihvatljive, ali i voće ili začini mogu da daju prirodnu slast.

