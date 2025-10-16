Kako jednostavno ukloniti žute mrlje s odeće: U 2 koraka rešite se zauvek fleka
Ako ste primetili čudne žute tragove na beloj ili svetloj odeći – posebno oko pazuha, okovratnika, na posteljini ili kapama – a pranje u veš mašini ih nije uklonilo, niste jedini. Dobra vest je da ove mrlje mogu da se uklone, ali klasično pranje nije dovoljno.
Zašto nastaju žute fleke?
Reč je o oksidaciji masnoće sa kože, odnosno našeg sebuma. Vremenom, on menja boju i „uvlači se“ u tkaninu, pa se fleke najčešće pojavljuju na mestima koja dolaze u kontakt sa kožom.
TikTok korisnik i stručnjak za hemijsko čišćenje Clean Freakz objasnio je da postoje dva ključna koraka za uklanjanje ovih mrlja.
KORAK 1 – Uklonite masnoću
Prvo treba da se ukloni uzrok fleke: masnoća iz kože. To možete uraditi na jedan od ova dva načina:
- Tečni deterdžent za sudove (mala količina)
- Univerzalni odstranjivač fleka sa enzimima (idealno lipaza)
Nanesite sredstvo direktno na mrlju i ostavite da odstoji oko sat vremena, a zatim operite odeću kao inače.
KORAK 2 – Izbelite žuti pigment
Kada je masnoća uklonjena, ostaje žućkasta boja. Tu pomaže kisonični izbeljivač, a ne varikina.
Opcije su:
- Hidrogen-peroksid (hidrogen) – možete ga naprskati direktno na mrlju
- Kisonični praškasti izbeljivač (npr. OxiClean) – potopiti u toplu vodu
Važna napomena: ako koristite hidrogen, odeću posle sušite u hladu, jer UV zraci mogu da promene boju tkanine.
BONUS: Kako sprečiti da se fleke ponovo pojave?
- Perite odeću čim primetite mrlju, ne ostavljajte dugo
- Pre pranja tretirajte osetljiva mesta enzimskim sredstvom
- Ne preterujte sa dezodoransima sa aluminijumom
Bonus video: Pranje veša