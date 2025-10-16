da li ste znali

Ako ste primetili čudne žute tragove na beloj ili svetloj odeći – posebno oko pazuha, okovratnika, na posteljini ili kapama – a pranje u veš mašini ih nije uklonilo, niste jedini. Dobra vest je da ove mrlje mogu da se uklone, ali klasično pranje nije dovoljno.

Zašto nastaju žute fleke?

Reč je o oksidaciji masnoće sa kože, odnosno našeg sebuma. Vremenom, on menja boju i „uvlači se“ u tkaninu, pa se fleke najčešće pojavljuju na mestima koja dolaze u kontakt sa kožom.

TikTok korisnik i stručnjak za hemijsko čišćenje Clean Freakz objasnio je da postoje dva ključna koraka za uklanjanje ovih mrlja.

KORAK 1 – Uklonite masnoću

Prvo treba da se ukloni uzrok fleke: masnoća iz kože. To možete uraditi na jedan od ova dva načina:

Tečni deterdžent za sudove (mala količina)

Univerzalni odstranjivač fleka sa enzimima (idealno lipaza)

Nanesite sredstvo direktno na mrlju i ostavite da odstoji oko sat vremena, a zatim operite odeću kao inače.

KORAK 2 – Izbelite žuti pigment

Kada je masnoća uklonjena, ostaje žućkasta boja. Tu pomaže kisonični izbeljivač, a ne varikina.

Opcije su:

Hidrogen-peroksid (hidrogen) – možete ga naprskati direktno na mrlju

(hidrogen) – možete ga naprskati direktno na mrlju Kisonični praškasti izbeljivač (npr. OxiClean) – potopiti u toplu vodu

Važna napomena: ako koristite hidrogen, odeću posle sušite u hladu, jer UV zraci mogu da promene boju tkanine.

BONUS: Kako sprečiti da se fleke ponovo pojave? Perite odeću čim primetite mrlju, ne ostavljajte dugo

Pre pranja tretirajte osetljiva mesta enzimskim sredstvom

Ne preterujte sa dezodoransima sa aluminijumom

