Slušaj vest

Ako ste primetili čudne žute tragove na beloj ili svetloj odeći – posebno oko pazuha, okovratnika, na posteljini ili kapama – a pranje u veš mašini ih nije uklonilo, niste jedini. Dobra vest je da ove mrlje mogu da se uklone, ali klasično pranje nije dovoljno.

Zašto nastaju žute fleke?

Reč je o oksidaciji masnoće sa kože, odnosno našeg sebuma. Vremenom, on menja boju i „uvlači se“ u tkaninu, pa se fleke najčešće pojavljuju na mestima koja dolaze u kontakt sa kožom.

TikTok korisnik i stručnjak za hemijsko čišćenje Clean Freakz objasnio je da postoje dva ključna koraka za uklanjanje ovih mrlja.

kako se skida žuta fleka sa odeće
Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

KORAK 1 – Uklonite masnoću

Prvo treba da se ukloni uzrok fleke: masnoća iz kože. To možete uraditi na jedan od ova dva načina:

Nanesite sredstvo direktno na mrlju i ostavite da odstoji oko sat vremena, a zatim operite odeću kao inače.

KORAK 2 – Izbelite žuti pigment

Kada je masnoća uklonjena, ostaje žućkasta boja. Tu pomaže kisonični izbeljivač, a ne varikina.

Opcije su:

  • Hidrogen-peroksid (hidrogen) – možete ga naprskati direktno na mrlju
  • Kisonični praškasti izbeljivač (npr. OxiClean) – potopiti u toplu vodu
žica sa vešom
Foto: Larysa Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Važna napomena: ako koristite hidrogen, odeću posle sušite u hladu, jer UV zraci mogu da promene boju tkanine.

BONUS: Kako sprečiti da se fleke ponovo pojave?

  • Perite odeću čim primetite mrlju, ne ostavljajte dugo
  • Pre pranja tretirajte osetljiva mesta enzimskim sredstvom
  • Ne preterujte sa dezodoransima sa aluminijumom
Ne propustiteZanimljivostiKako da sprečite da vas struja "pecka" kad nešto dodirnete? Jednostavan trik poštedeće vas neprijatnog osećaja
profimedia-0012117453.jpg
ŽenaKako da oljuštite pečene paprike za tili čas: Trik koji će vam olakšati pripremu zimnice, a u ajvaru neće biti ljuspica
pecene-paprike-yt-pt.jpg
ŽenaIzbegavajte ovu temperaturu: Evo zašto nije dobro da perete veš na 40 stepeni
Uključivanje mašine za pranje veša
ŽenaPomoću ovog trika veš tokom pranja se više nikad neće izgužvati: Sve što treba jeste da ubacite ovo u mašinu
Žena ubacuje veš u mašinu
ŽenaŠareni veš treba pravi isključivo na ovoj temperaturi: Tako ćete zaštiti boju, a odeća će biti kao nova!
profimedia0257761213.jpg

 Bonus video: Pranje veša

Pranje veša Izvor: TikTok/zapatas_cleaningservices