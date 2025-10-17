Slušaj vest

Jesen je idealno vreme da uživamo u svim blagodetima paprike koju možemo spremati na bezbroj načina. Veoma je pogona za pripremu predjela ali i glavnih jela. Mi vam donosimo recept za čampce od paprika punjene sirom.

Sastojci:
paprike - 4 komada
jaja - 2 velika, domaća
sir - 100 g
topljeni sir - 50 g
kačkavalj - 50 g
ulje
origano
peršun - svež
biber

paprika-2.jpg
Od paprika se može praviti salata, jelo i predjelo Foto: Profimedia

Priprema: 

Paprike se iseku na pola po sredini, dok se sačuva drška, a semenke se otklone. Poređaju se u posudu za pečenje jedna do druge. U posudi se umute jaja, dodaje se pomoću viljuške namrvljen sir, parčići topljenog sira i polovina kačkavalja, isečenog na male kocke. Posipa se biberom, origanom, sitno isečenim svežim peršunom i promeša se dobro.

Pomoću kašike se pune čamci, odozgo se posipa po malo preostalog kačkavalja i preliva se uljem. Naliva se malo vode ispod nivoa paprika i peče se u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok ne postanu zlatasti. Servira se porcija garnirana prženim krompirom. Brzo i ukusno!

Ne propustiteŽenaDomaća paradajz čorba koja će vas ugrejati u jesenjim danima: Evo kako da je najjednostavije napravite
corba shutterstock_1194233044.jpg
ŽenaSočne svinjske šnicle u belom sosu koje se tope u ustima: Jedan dodatak daje im poseban šmek
stockphotochickenwithmushroomsstewedinwinerieslingwithcreamcloseupinapanonthetable1906553770.jpg
ŽenaPileća džigerica zapečena u rerni: Sočno i ukusno jelo idealno za nedeljni ručak
profimedia-0969613441.jpg
ŽenaNajbolji recept za slavsku sarmu star 100 godina: Meso se topi u ustima, a miris obara sa nogu
Sarme od zelja

Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom Izvor: Instagram/lacucinadivane