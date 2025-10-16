"Terali su me da se drogiram i imam odnose sa uticajnim biznismenima": Ispovest bivšeg Viktorijinog anđela od koje je svet zanemeo
Noćas je ceo svet pratio reviju Viktorijinih anđela obojenu glamurom i prelepim modelima koji su prodefilovali modnom pistom. Međutim, pre par godina otkrivena je surova priča koja se krije iza ovog blještavila, a nju je podelila bivša člania popularnog brenda.
Manekenka Bridžit Malkolm, nekada jedno od prepoznatljivih lica čuvenog brenda donjeg veša "Victoria’s Secret", objavila je 2021. godine video na TikToku koji je uzdrmao javnost. U njemu je otvoreno progovorila o toksičnom sistemu koji se, prema njenim rečima, godinama skrivao iza glamura, sjaja i lažnih osmeha na modnoj pisti.
„Malo prekasno, Victoria’s Secret”
U videu pod naslovom „Malo prekasno, Victoria’s Secret” , Bridžit je priznala da je u vreme kada je radila za brend njeno telo bilo u potpunosti iscrpljeno, a zdravlje ozbiljno narušeno.
"Pronašla sam brushalter s revije iz 2016. godine. Ovo je veličina 30A, a sada sam na 34B. Sada mi je telo zdravo“, ispričala je manekenka, pokazujući koliko se promenila otkako je napustila svet u kojem su, kako kaže, standardi lepote bili neprirodni i okrutni.
Borba s poremećajem u ishrani i anksioznošću
Malkolm je među prvima progovorila o mračnoj strani modne industrije. U intervjuu za Harper’s Bazaar, otkrila je da je zbog pritiska da ostane što mršavija razvila ozbiljan poremećaj u ishrani, koji je doveo do problema s probavnim sistemom i teške anksioznosti.
U snimku na TikToku otvoreno priznaje da se izvinjava svima koji su pratili njen tadašnji sadržaj, jer je shvatila da su saveti koje je delila o vežbanju i ishrani bili pogrešni i štetni.
"Nisam znala bolje, živela sam u sistemu koji nas je učio da je iscrpljenost znak uspeha“, rekla je.
Šokantne optužbe: droga, pritisci i zlostavljanje
U jednom od svojih najgledanijih TikTok videa, Bridžit je otkrila da su je agenti brenda otvoreno podsticali na korišćenje kokaina, seksualne odnose s uticajnim ljudima i konstantno mršavljenje. Tvrdila je i da ju je jedan stariji muškarac više puta seksualno zlostavljao, što ju je gurnulo u duboku depresiju.
"Sve vreme sam mislila da moram da ćutim ako želim da uspem. A istina je bila da sam polako nestajala iznutra“, priznala je.
Novi početak – život izvan glamura
Bridžit je napustila „Victoria’s Secret“ 2019. godine, odlučna da iza sebe ostavi sve što ju je ranilo. Danas sarađuje s brendovima koji promovišu zdrav odnos prema telu i sigurnost modela na poslu.
"Oporavila sam se, pronašla sam mir i sada govorim jer ne želim da bilo koja devojka prođe kroz ono kroz šta sam ja prošla“, zaključila je.