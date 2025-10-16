Slušaj vest

Noćas je ceo svet pratio reviju Viktorijinih anđela obojenu glamurom i prelepim modelima koji su prodefilovali modnom pistom. Međutim, pre par godina otkrivena je surova priča koja se krije iza ovog blještavila, a nju je podelila bivša člania popularnog brenda.

Brižit Malkom Foto: Splash News / Splash / Profimedia

Manekenka Bridžit Malkolm, nekada jedno od prepoznatljivih lica čuvenog brenda donjeg veša "Victoria’s Secret", objavila je 2021. godine video na TikToku koji je uzdrmao javnost. U njemu je otvoreno progovorila o toksičnom sistemu koji se, prema njenim rečima, godinama skrivao iza glamura, sjaja i lažnih osmeha na modnoj pisti.

„Malo prekasno, Victoria’s Secret”

U videu pod naslovom „Malo prekasno, Victoria’s Secret” , Bridžit je priznala da je u vreme kada je radila za brend njeno telo bilo u potpunosti iscrpljeno, a zdravlje ozbiljno narušeno.

"Pronašla sam brushalter s revije iz 2016. godine. Ovo je veličina 30A, a sada sam na 34B. Sada mi je telo zdravo“, ispričala je manekenka, pokazujući koliko se promenila otkako je napustila svet u kojem su, kako kaže, standardi lepote bili neprirodni i okrutni.

Borba s poremećajem u ishrani i anksioznošću

Malkolm je među prvima progovorila o mračnoj strani modne industrije. U intervjuu za Harper’s Bazaar, otkrila je da je zbog pritiska da ostane što mršavija razvila ozbiljan poremećaj u ishrani, koji je doveo do problema s probavnim sistemom i teške anksioznosti.

U snimku na TikToku otvoreno priznaje da se izvinjava svima koji su pratili njen tadašnji sadržaj, jer je shvatila da su saveti koje je delila o vežbanju i ishrani bili pogrešni i štetni.

"Nisam znala bolje, živela sam u sistemu koji nas je učio da je iscrpljenost znak uspeha“, rekla je.

Šokantne optužbe: droga, pritisci i zlostavljanje

U jednom od svojih najgledanijih TikTok videa, Bridžit je otkrila da su je agenti brenda otvoreno podsticali na korišćenje kokaina, seksualne odnose s uticajnim ljudima i konstantno mršavljenje. Tvrdila je i da ju je jedan stariji muškarac više puta seksualno zlostavljao, što ju je gurnulo u duboku depresiju.

"Sve vreme sam mislila da moram da ćutim ako želim da uspem. A istina je bila da sam polako nestajala iznutra“, priznala je.

Novi početak – život izvan glamura

Bridžit je napustila „Victoria’s Secret“ 2019. godine, odlučna da iza sebe ostavi sve što ju je ranilo. Danas sarađuje s brendovima koji promovišu zdrav odnos prema telu i sigurnost modela na poslu.

"Oporavila sam se, pronašla sam mir i sada govorim jer ne želim da bilo koja devojka prođe kroz ono kroz šta sam ja prošla“, zaključila je.