Njujork je sinoć bio centar zbivanja, a sve oči bile su uperene u najveći modni događaj na svetu. Victoria’s Secret je spektakularnim povratkom na modnu scenu učinio da ceo svet ponovo govori o svojim anđelima. Ali, među blještavilom krila, svetlima reflektora i uzdasima publike, jedno ime posebno se izdvojilo. U pitanju je Miodrag Guberinić, dizajner i kostimograf iz Pančeva, čiji su radovi zablistali na najpoznatijem modnom podijumu sveta.

Na društvenim mrežama Guberinić je podelio deo svog ponosa i zahvalnosti, objavivši fotografiju Bele Hadid sa raskošnim belim krilima, nalik na paperjaste oblake.

„Velika mi je čast što sam bio deo ovog neverovatnog kreativnog poduhvata i zahvalan sam članovima svog tima na talentu, podršci i pomoći da oživim ove vizije“, napisao je Miodrag, ne skrivajući emocije.

Bela Hadid Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Njegov potpis sinoć nije krasio samo Belina krila. Điđi Hadid je na pisti ponela prelep ogrtač prekriven čitavim morem latica u najnežnijoj nijansi roze, dok su drugi modeli, poput transrodne manekenke Aleks Konsani, košarkašice Ejndžel Ris — prve profesionalne sportistkinje koja je ikada nastupila na Victoria’s Secret reviji kao i plus-sajz zvezde Paloma Elseser i Prešes Li, nosile kreacije koje su izašle upravo iz Miodragove mašte.

Veče je bilo više od modne revije, bio je to trijumf umetnosti, različitosti i snova koji su postali stvarnost, a među njima i san jednog umetnika iz Srbije, čije su kreacije sinoć obasjale svetsku modnu scenu.

Miodrag Guberinić je veoma uspešan na svetskoj sceni. Sarađivao je sa Madonom tokom dve njene svetske turneje, “Rebel Heart” i “Madam X”, na brojnim pozorišnim predstavama na Brodveju: „Frozen“, „Moulin Rouge“, „Mean Girls“, „Pretty Woman“, „Hamilton“. Radio je i na serijama„The Tick“,“Gotham“,“Mrs Maisel“, „SNL" a bio je asisten kostimografa ilustratora na Spilbergovom rimejku „West Side story“, i na filmu „A Beautiful Day in the Neighborhood“.

Odlučio je da studira scenski kostim još u osnovnoj školi, zahvaljujući nastavnici likovnog Lučiji Tomi. Veliki uticaj na njegovo obrazovanje i rad imale su profesorka kostima Linda Pisano kao i Lara Berich. Završio je master studije na Nortwestern univerzitet u Čikagu, a zatim se preselio u Njujork koji je prvi put posetio 2004. godine.

"Prvu stipendiju sam dobio od Indiana Univerziteta – tu sam ostao godinu dana i pošto sam ubrzo shvatio da taj program nije za mene aplicirao sam na Nortwestern Univerzitet u Čikagu. Tu sam primljen i dobio i veću stipendiju za sve tri godine MFA programa za pozorišni kostim. Želeo sam da nastavim školovanje u inostranstvu jer sam osećao da moram da naučim više da bi mogao profesionalno da se bavim kostimom. Američki univerziteti imaju pristup primenjenoj umetnosti kao ozbiljnoj profesiji koja se gleda kao biznis, dok je na našoj akademiji to više umetnički pristup bez uvida u komercijani deo kreativnog posla", ispričao je za 013info.rs i dodao: "Početak u Njujorku nije bio jednostavan. Ali ljubav prema mojoj profesiji i istrajnost su mi najviše pomogli. Radio sam najrazličitije kreativne poslove vezane za pozorište i modu da bi se povezao sa ljudima i naučio kako sve funkcionisše ovde. Ne mogu da izdvojim jednu ključnu stvar ili iskustvo, mislim da su svi poslovi i svi ljudi koje sam upoznavao jednako uticali da se vremenom povezem sa Brodvejskom scenom i većim imenima na svetskoj sceni. U mom poslu je sve preporuka, ni jedan posao ne dolazi slučajno. Iz jednog posla sam ulazio u drugi upoznajući ljude koji su bili zainteresovani za moj rad i moju saradnju sa njima".