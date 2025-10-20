Slušaj vest

Brak između Turkinje i Srbina, koji je isprva funkcionisao idealno, došao je u neobičnu krizu nakon što je jedno porodično istraživanje porekla iznedrilo rezultat koji je potpuno zatekao kako nju, tako i njenog supruga koji sada, zbog toga, upada u depresiju.

O svemu tome srpska snajka otvoreno je pisala na Reditu, priznavši da su, nakon što je svog supruga naterala da uradi DNK test, kako bi otkrio svoje poreklo, došli do saznanja da je on 59 posto Albanac. Nakon tog saznanja, priznaje, više ništa nije isto.

Opisala je sebe kao Turkinju u braku sa Crnogorcem, odnosno Srbinom iz Crne Gore, koji je vrlo konzervativan i patriotski nastrojen. Istakla je da je svesna koliko zvuči smešno što je on, kao nacionalista, oženjen Turkinjom - zbog čega ga svakodnevno ispituje da li je i zašto voli.

Foto: Shutterstock

Međutim, to što mu je žena Turkinja nije mu predstavljalo toliki problem koliko ono što je nedavno saznao. Naime, kako je otkrila, pre nekoliko godina uradila je DNK test jer ima dedu Bošnjaka iz Tuzle i želela je da pronađe rođake – što ipak nije uspela. Njoj je svoj rezultat bio zanimljiv pa je ove godine naterala i supruga uradi isto. Ali sada shvata da je pogrešila.

"Rezultat je pokazao da je 59% Albanac"

"Ove godine sam zamolila svog muža da i on uradi test. U početku se dvoumio, ali je na kraju pristao. Rezultat je pokazao da je 59% Albanac. Ne šalim se. Ni ja to nisam očekivala. Sad se kajem jer je veoma ćutljiv povodom toga. Pokušavam da mu objasnim da je to u redu i da je sasvim normalno imati takvo poreklo. Ali vidim da u sebi ima neku zamerku prema meni zbog toga.

Klikom na link pročitajte životnu priču Đurđa Kastriota Skenderbega, Srbina koji je najveći nacionalni heroj Albanaca.

Postoji li način da jednog veoma nacionalistički nastrojenog Crnogorca (koji se svima šali da mi je dao svoje prezime kao osvetu za svoje pretke) opustim nakon što je ispalo da je 59% Albanac?", napisala je ona pa dodala:

"Samo želim da bude veseo kao ranije"

"Ne znam detaljno istoriju – da li je ikada bilo perioda kada su Srbi i Albanci bili u dobrim odnosima i možda se zajedno borili protiv Osmanlija ili tako nešto? Spremna sam da preuzmem krivicu kao bivša Osmanlijka. Samo želim da opet bude svoj, veseo i šaljiv kao ranije, možda mu čak kupim ogrlicu sa dvoglavim orlom iz šale, ali pre toga želim da se oseća bolje u vezi sa tim".

"Vaša deca će ujediniti Balkan"

Kao što se i moglo pretpostaviti, njena objava privukla je veliku pažnju - istakavši da je, istina ili ne, cela situacija neverovatno zabavna.

"'Srbin iz Crne Gore, nacionalista, koji je dve trećine Albanac, oženjen kemalističkom Turkinjom-grkinjom sa bosanskim korenima, koja pita da li treba da mu kupi ogrlicu sa dvoglavim orlom', je rečenica koju nikada nisam mislio da ću upotrebiti", napisao je jedan korisnik.

Drugi su šaljivo komentarisali:

"Ovo je serija koju bih rado gledao", "Vaša deca će ujediniti Balkan, "Dobrodošao u porodicu, da li je zainteresovan da dođe ove nedelje na roštilj u moj 100% albansko nasleđe patriotski klub?".

"Ono što nam je u krvi ne određuje kakvi smo ljudi"

Na kraju, jedan korisnik ostavio je komentar koji je možda najbolje sažeo celu raspravu.

"Ako ništa drugo, ovo može biti dobra prilika za oboje da shvatite da ono što nam je u krvi ne određuje kakvi smo ljudi. Nije važno da li ste crni, beli, narandžasti ili plavi. Svi mi imamo istu crvenu krv. Svi smo ljudi i nacionalnosti ne bi trebalo da nas razdvajaju, već da nas približavaju kroz deljenje naših kultura. Iskreno, nemam neki konkretan savet kako da savladate tu prepreku, osim jednog: umesto da uživate u svakodnevnom životu, vi dopuštate da nacionalizam i patriotizam definišu ko ste i da vas negativno oblikuju. Ostavite to po strani, jer zaista nije važno", zaključio je on.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: Napoleon je poreklom iz Italije