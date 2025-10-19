Da li su zdrave?

Većina nudli koje nalazimo u marketima zapravo je već jednom skuvana, a zatim osušena. Prave se od pšeničnog brašna, vode, soli i palminog ulja, a suše se prženjem u dubokom ulju ili pomoću vrućeg vazduha. Upravo taj proces im daje karakterističnu teksturu i omogućava da se "vrate u život" čim ih prelijete vrelom vodom.

U pakovanju se obično nalaze kesice sa dehidriranim začinima, soli i uljem ili sosem - najčešće sojinim, susamovim ili ljutim. Neka pakovanja sadrže i sušeno povrće, jaje, tofu ili sitne komadiće mesa, čime se stvara onaj poznati, pojačani ukus.

Šta se krije u kesici sa "praškom"?

Onaj magični prah koji obroku daje aromu i boju zapravo je kombinacija:

- mononatrijum glutaminata (MSG) - pojačivača ukusa,

- velike količine soli,

- šećera, suvih aroma i ekstrakata povrća,

- sojinog sosa i mešavine začina poput belog luka, đumbira, bibera i čilija,

- veštačkih aroma i boja.

Iako ništa od ovoga nije "otrovno", ni približno ne može da zameni pravi, svež obrok. Prašak ima vrlo malo nutritivne vrednosti i spada u visoko prerađene dodatke ishrani.

Brzo, ali i masno

Većina instant nudli sušena je prženjem u ulju na visokoj temperaturi. Takav proces je brži i jeftiniji, ali nudle pritom upijaju značajnu količinu masti. Uz to, tokom termičke obrade mogu nastati jedinjenja poput akrilamida, koja se dovode u vezu sa mogućim štetnim efektima pri učestaloj konzumaciji.

Postoje i zdravije verzije - one sušene vrućim vazduhom, bez dodatog ulja, ali su ređe i često skuplje.

Koliko su nudle nezdrave?

Instant nudle nisu otrovne, ali svakako nisu hrana koju treba jesti svakodnevno. Najčešći problemi su:

- prekomeran unos soli (često više od polovine preporučenog dnevnog unosa u jednoj porciji),

- zasićene masti iz ulja,

- manjak vlakana, vitamina i proteina,

- obilje aditiva i konzervansa.

Ukratko - zasite vas brzo, ali vas ne nahrane zaista.

Pojačivači ukusa kao "otvarači apetita"

Mononatrijum glutaminat (MSG) stvara poznati "umami" ukus koji budi apetit i čini da vam se jede još. Prirodno se nalazi u paradajzu, siru i pečurkama, ali industrijski MSG se dodaje gotovo u sve instant obroke.

Istraživanja pokazuju da je bezbedan u umerenim količinama, iako kod osetljivih osoba može izazvati glavobolju ili crvenilo ako se pretera. Dakle - nije bauk, ali ni začin koji bi trebalo svakodnevno imati na meniju.

