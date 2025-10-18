Slušaj vest

Mejtlin Volrih (23), koja nosi nadimak Mej, nekoliko meseci se bojala da joj je partner neveran. Nakon što joj je on ipak priznao svoju aferu, ona je odlučila da na TikToku podeli priču o tome sa svojih 22.000 pratilaca.

- Moja prva reakcija kad sam saznala da me varao je bilo olakšanje. Mislila sam da ću poludeti od sumnje da nešto skriva. Pa kad je sve otkrio, osećala sam se manje ludo - ispričala je.

Mej je upitala svog dečka da li ju je varao, na šta je on odgovorio da nije, ali nekoliko sati kasnije poslao joj je dugu poruku u kojoj je sve priznao. Tvrdila je da je krivica počela da ga izjeda, jer se to dogodilo kad je bio pijan na početku njihove veze.

Mejtlin Volrih Foto: Jam Press Vid/@maitlynwalrich / / The Mega Agency / Profimedia

- Takođe mi je odmah dao do znanja da je biseksualac, što mi uopšte nije smetalo jer sam i ja isto. Volela bih da se osećao dovoljno prijatno da to pre podeli sa mnom. Osećala sam se kao da mi je pao teret s ramena i zahvalila sam mu što je konačno bio iskren prema meni - dodala je.

Isprva je Mej odlučila da mu se vrati kako bi videla može li veza da im uspe, ali na kraju su sve okončali.

- Prevario me na početku naše veze i to je krio od mene oko šest meseci - objasnila je.

- Osetio je da je napravio veliku grešku i želeo je da to popraviti, zbog čega pretpostavljam da je to varanje držao u tajnosti. Kada sam svojoj porodici rekla da me prevario, svi su mi odgovorili: 'znala sam' - dodaje.

Mejtlin Volrih Foto: Jam Press Vid/@maitlynwalrich / / The Mega Agency / Profimedia

- Moj instinkt o tom čoveku mi je tačno rekao ko je on, ali nisam slušala jer mi je on pričao drugačije. Rekla bih da je veza s njim bila najbolja veza koju sam doživela, osim što me prevario. Dakle, kada čujem druge ljude kako govore iste stvari kao on, postanem nervozna - rekla je.

Uprkos svemu što se dogodilo, Mej je pozitivno raspoložena prema svojoj prošloj vezi.

- I dalje gledam na ovu vezu kao na nešto dobro što mi se dogodilo. Bilo je to uglavnom predivno iskustvo u kojem sam puno naučila - zaključila je, piše Daily Star.

