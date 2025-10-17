Pripremite domaću mešanu šarenu salatu za zimnicu! Donosimo jednostavan recept sa kupusom, paprikom, krastavčićima, šargarepom i karfiolom, uz savete za sterilizaciju tegli.
Mešana salata se sprema očas posla i vitamniska je bomba u tegli: Domaćice obožavaju ovaj recept
Ako tražite način da obogatite zimnicu ukusom i bojama, mešana šarena salata je pravi izbor. Pikantna, osvežavajuća i prepuna vitamina, odlično ide uz glavna jela tokom hladnih meseci, a svojim šarenilom odmah privlači pažnju na polici.
Koje povrće ide u šarenu salatu?
Za ovu salatu koristi se šest vrsta povrća, svako zbog ukusa, teksture i boje:
- kupus
- krastavčići
- karfiol
- šargarepa
- zeleni paradajz
- paprika
Foto: Profimedia
Priprema:
Povrće temeljno operite, očistite i iseckajte prema želji:
- kupus narendajte
- papriku iseckajte na rezanca
- krastavčiće i šargarepu iseckajte na kolutove
- zeleni paradajz isecite na kriške
- karfiol razdvojte na sitnije cvetove
Preliv koji sve spaja
Da bi povrće ostalo sveže i hrskavo, pravi se jednostavan preliv od:
- 2 do 3 litra vode
- 1 litre sirćeta
- 10 kašika šećera
- 10 kašika soli
- bibera u zrnu (1–2 kesice)
- jedne kesice vinobrana
- Sve se sipa u veću posudu i meša dok se so, šećer i vinobran potpuno ne otope.
Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja
Kako se priprema?
- Povrće se spoji u velikoj posudi i prelije pripremljenim rastvorom.
- Masa se dobro promeša, pritisne poklopcem ili tanjirom i ostavi da odstoji 24 sata.
- Sutradan se salata raspoređuje u čiste i sterilisane tegle.
- Po potrebi se dodaje preliv, a sadržaj se učvršćuje pritiskivačem.
- Tegle se zatvaraju celofanom i gumicama, a na kraju poklopcem koji je prethodno prokuvan.
- Kada sve završiš, tegle je dovoljno odložiti na hladno mesto – i salata može da stoji celu zimu.
