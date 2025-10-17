Slušaj vest

Ako tražite način da obogatite zimnicu ukusom i bojama, mešana šarena salata je pravi izbor. Pikantna, osvežavajuća i prepuna vitamina, odlično ide uz glavna jela tokom hladnih meseci, a svojim šarenilom odmah privlači pažnju na polici.

Koje povrće ide u šarenu salatu?

Za ovu salatu koristi se šest vrsta povrća, svako zbog ukusa, teksture i boje:

  • kupus
  • krastavčići
  • karfiol
  • šargarepa
  • zeleni paradajz
  • paprika
profimedia0332002686.jpg
Foto: Profimedia

Priprema:

Povrće temeljno operite, očistite i iseckajte prema želji:

  • kupus narendajte
  • papriku iseckajte na rezanca
  • krastavčiće i šargarepu iseckajte na kolutove
  • zeleni paradajz isecite na kriške
  • karfiol razdvojte na sitnije cvetove

Preliv koji sve spaja

Da bi povrće ostalo sveže i hrskavo, pravi se jednostavan preliv od:

  • 2 do 3 litra vode
  • 1 litre sirćeta
  • 10 kašika šećera
  • 10 kašika soli
  • bibera u zrnu (1–2 kesice)
  • jedne kesice vinobrana
  • Sve se sipa u veću posudu i meša dok se so, šećer i vinobran potpuno ne otope.
šarena salta, zimska slata, zimnica u tegli (2).png
Foto: Printscreen/Youtube/Bokina kuhinja

Kako se priprema?

  1. Povrće se spoji u velikoj posudi i prelije pripremljenim rastvorom.
  2. Masa se dobro promeša, pritisne poklopcem ili tanjirom i ostavi da odstoji 24 sata.
  3. Sutradan se salata raspoređuje u čiste i sterilisane tegle.
  4. Po potrebi se dodaje preliv, a sadržaj se učvršćuje pritiskivačem.
  5. Tegle se zatvaraju celofanom i gumicama, a na kraju poklopcem koji je prethodno prokuvan.
  6. Kada sve završiš, tegle je dovoljno odložiti na hladno mesto – i salata može da stoji celu zimu.
