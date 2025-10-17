Slušaj vest

Ako izuzmemo Škorpiju,Ovan se često smatra jednim od najstrastvenijih znakova u krevetu.

Muškarci u znaku Ovna su vatreni, spontani i puni inicijative. Njihova energija se prenosi i na partnerku, a u intimnim odnosima vole da preuzmu kontrolu i istražuju nove stvari. Za njih je strast igra, a ne rutina – uvek teže uzbuđenju i uzajamnom zadovoljstvu. Njihova direktnost i samopouzdanje čine ih intenzivnim ljubavnicima koji ne kriju svoja osećanja i želje.

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovan u krevetu kombinuje snagu, strast i spontanost, što ga čini jednim od najuzbudljivijih partnera među horoskopskim znakovima.

Pored toga, muškarci Ovnovi u ljubavi vole izazov – privlače ih samouverene osobe koje mogu da isprate njihov tempo i uzvrate istom merom.

Kada im je neko zaista zanimljiv, postaju posvećeni i ne štede energiju da pokažu koliko im je stalo. Iako mogu delovati impulsivno, u strasti su iskreni i autentični – sve rade iz srca, bez glume i taktiziranja.

Upravo ta sirova, nefiltrirana energija ono je što ih čini nezaboravnim u ljubavnom odnosu.

(Kurir.rs/Najžena)

